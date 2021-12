Incendie du Casino de Montreux – L’incendiaire qui a inspiré «Smoke on the Water» Le 4 décembre 1971 lors d’un concert de Frank Zappa, un réfugié tchécoslovaque provoque l’incendie qui détruit totalement le mythique établissement. Christophe Boillat

Voici une vue du casino le lendemain matin. Incendie qui est à l'origine du tube de Deep Purple, «Smoke on the Water». Archives 24 heures

Il est 15h30 ce 4 décembre 1971 lorsque Frank Zappa et ses Mothers of Invention s’apprêtent à interpréter «King Kong», se souvient Francis Mathez, 18 ans alors. Le guitariste américain et son gang se produisent sur la scène du théâtre du Casino de Montreux, salle augmentée par celle de la discothèque Le Sablier, séparées habituellement par une paroi amovible. Le concert est organisé par Claude Nobs, qui a fondé quatre ans plus tôt le Festival de jazz. Dans le cadre de ses concerts d’hiver, Montreux a vu ou verra passer Led Zep, Black Sabbath, les Who ou les Floyd.