Charente – L’incendie au sud d’Angoulême «fixé», piste criminelle privilégiée La piste criminelle est privilégiée pour l’incendie qui a parcouru 350 hectares en fin de semaine à Courgeac, dans le sud de la Charente, et qui a été déclaré «fixé» dimanche.

Image d’illustration. AFP

Les autorités avaient recensé jeudi après-midi un total de 16 départs de feu «à peu près simultanés» dans cinq communes voisines le long de la route départementale 24, à une trentaine de kilomètres au sud d’Angoulême.

La piste d’un pyromane est privilégiée: «L’origine criminelle des incendies ne fait que peu de doutes au regard de la localisation des feux et de leur concomitance», a déclaré dimanche soir la procureure de la République d’Angoulême Stéphanie Aouine, dans un communiqué.

«À ce stade, sur les 16 départs de feu déclarés, les constatations techniques permettent d’en établir quatre avec certitude», a ajouté la magistrate. Des «investigations complémentaires et expertises» sont prévues dans les prochains jours. Et de préciser qu’«à cette heure», l’interpellation samedi soir d’un incendiaire pris en flagrant délit par des témoins à Montpon-Ménestérol en Dordogne, à une cinquantaine de kilomètres, «n’apparaît pas en lien avec les faits survenus en Charente».

Autres incendies

Jeudi, le feu avait également touché la commune voisine de Nonac, parcourant 20 hectares de pins et de feuillus avant d’être rapidement fixé, selon la préfecture. Près d’une quarantaine de personnes avaient été évacuées de la zone et le village de Courgeac avait été confiné en raison de fumées importantes.

En Gironde, après l’incendie qui a ravagé 3400 hectares autour de Saumos en début de semaine, un nouveau feu s’est déclaré dimanche, cette fois sur le bassin d’Arcachon, derrière l’ancienne décharge municipale de la commune d’Arès. Il a brûlé «100 hectares» de forêt et végétation et contraint à l’évacuation d’environ 300 personnes «à titre préventif», selon la préfecture de la Gironde et la mairie de la commune. Peu avant 19 h 00, le feu était «contenu mais pas fixé», a annoncé la préfecture.

Un autre incendie survenu à Magescq dans les Landes, à proximité d’un parc de panneaux photovoltaïques, avait brûlé 105 hectares samedi.

Afficher plus Dordogne: arrestation d’un incendiaire, pris en flagrant délit par des témoins Un homme qui tentait de mettre le feu dans un champ de maïs en Dordogne a été stoppé dans son action par des témoins, puis interpellé par la gendarmerie. Les faits se sont déroulés samedi soir peu après 21H00 sur la commune de Montpon-Ménestérol, dans un secteur où des incendies à répétition ont eu lieu ces dernières semaines. Trois jeunes femmes qui circulaient en voiture et un riverain ont appréhendé le suspect, ancien pompier volontaire, avant d’appeler la gendarmerie. Une patrouille, qui était à proximité, est intervenue et a pu arrêter «sans heurts» le mis en cause qui se trouvait alors en état d’ivresse, selon ces mêmes sources. Il a été placé en cellule de dégrisement avant d’être entendu en garde à vue par les enquêteurs. Celle-ci devait être prolongée dimanche soir, a indiqué la procureure de la République à Périgueux Solène Belaouar.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.