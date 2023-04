Fait divers – L’incendie d’un garage a réveillé Montpreveyres Des habitants ont cru à un véritable «feu d’artifice». Il s’agissait de l’incendie d’un garage avec son matériel, dont des batteries électriques. Erwan Le Bec

L’incendie, qui a inquiété plusieurs habitants du village lundi soir, a ravagé un garage et tout son matériel. EJ/PML-SPSL

«J’ai d’abord cru à un feu d’artifice, avec de véritables bruits de pétards qui résonnaient, comme encore amplifiés par le vent. On aurait même dit que les vitres tremblaient. Ma jeune fille a eu une de ces frousses…» Cette habitante de Montpreveyres est encore secouée par l’incendie, qui a pourtant eu lieu de l’autre côté du village, lundi 3 avril vers 21 h.

Spectaculaire? En tout cas assez pour mobiliser quatre véhicules (dont un tonne-pompe, une échelle automobile et un fourgon matériel) et quinze sapeurs-pompiers, indique le Service de protection et sauvetage Lausanne (SPSL). Une patrouille de gendarmerie a également été engagée, de même qu’un privé, dont l’engin de manutention a été utilisé pour éviter toute reprise de l’incendie.

Le «feu d’artifice» consistait en fait dans l’embrasement d’un des bâtiments d’un garage, qui avait totalement pris feu avec tout son contenu. Notamment une voiture, plusieurs vélos électriques, des pneus ainsi que du matériel de jardin, précisent encore les pompiers. Aucun blessé n’est à déplorer au cours de cette intervention qui a duré environ trois heures. Des efforts ont en revanche été nécessaires pour éviter que le sinistre se propage sur la maison voisine, qui s’en tire heureusement avec quelques dégâts aux fenêtres.

L’enquête des spécialistes de la police cantonale semble indiquer que l’origine du sinistre serait à chercher du côté d’une batterie électrique.

Erwan Le Bec écrit pour le quotidien 24heures depuis 2010. Il couvre, entre autres, l'actualité vaudoise. Plus d'infos @ErwanLeBec

