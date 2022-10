Violent brasier à Concise (VD) – «L’incendie n’a pas entamé notre passion pour les Lego» Vainqueurs d’un jeu télévisé sur M6 dédié au célèbre jouet, deux Vaudois ont perdu une partie de leurs précieuses collections dans les flammes. Ils sont prêts à nettoyer chaque brique. Benjamin Pillard

Eric Bedelek (à g.) dans le «showroom» de sa maison en janvier dernier, où son voisin et ami Alex Favre exposait aussi ses pièces les plus rares. JEAN-PAUL GUINNARD/DR

«Aujourd’hui à 14 h, un incendie s’est déclaré chez-moi. On va bien, on est vivants et en bonne santé. J’espère que ma collection a un peu survécu…» Dans une vidéo postée sur Facebook, Eric Bedelek, ex-ingénieur civil de 30 ans, annonçait il y a deux semaines qu’un violent sinistre avait ravagé quelques heures plus tôt la vieille bâtisse de Concise (VD) où il vit avec sa mère et ses trois chiens. «J’ai besoin de voir des gens, des sourires, des Lego», confiait-il le surlendemain dans une deuxième séquence.