Nouvelle série BD – L’incroyable vie de Madeleine, résistante, déborde de ses cases Madeleine Riffaud, 97 ans, a participé elle-même au scénario d’un roman graphique en trois tomes qui témoigne de ses combats. Passionnant. David Moginier

Madeleine a été violée par un cousin qui s’est révélé être de la milice pro-allemande. Un traumatisme qu’elle a occulté pendant cinquante ans. Éd. Aire Libre

C’est l’ancien résistant Raymond Aubrac qui l’avait convaincue de se raconter en 1994, de «dire comment ça s’est passé». Madeleine Riffaud, 97 ans aujourd’hui, a toute sa tête pour se souvenir de son entrée dans la Résistance à 16 ans. Et de toutes les vies qu’elle a vécues depuis. Parce que la petite campagnarde tuberculeuse, fille d’un instituteur socialiste, a ensuite été correspondante de guerre en Indochine, en Algérie, au Vietnam, écrivaine, poétesse, anticolonialiste, indignée, toujours et encore. «J’aime la France, et c’est une forme de patriotisme de ne pas vouloir que la France fasse chez les autres ce que les nazis ont fait chez nous», disait-elle dans le portrait que lui a consacré «Libération» la semaine dernière.

L’amie de Picasso, d’Éluard et de Ho Chi Minh, mariée à un artiste vietnamien, a d’abord rembarré Jean-David Morvan, qui lui proposait de faire une BD de sa vie, avant que le cinéaste Jorge Amat lui dise que c’était le meilleur moyen de toucher la jeune génération. Se sont ensuivis quatre ans de rencontres avec Morvan, puis avec le dessinateur Dominique Bertail, des centaines d’heures d’enregistrements, des cahiers de dessin, qui ont préparé trois tomes de «Madeleine, résistante», dont le premier sort ces jours.

Madeleine Riffaud aime les cigares et le whisky japonais, ici dans son appartement parisien du III e arrondissement en 2021. Christophe Archambault/AFP

Madeleine décline dans ce roman graphique tout ce qui l’a fait lutter, qui a amené la gamine de 19 ans à tuer un officier allemand en 1944 après le massacre d’Oradour-sur-Glâne (où elle avait de la famille). Elle décrit cette Résistance qui se cherche, entre des carabins un peu potaches, un abbé fort en gueule, son amoureux qui hésite à l’accueillir dans sa cellule. Elle va d’ailleurs s’en éloigner pour éviter les risques mutuels si l’un des deux était pris par les Allemands.

Elle-même sera capturée une première fois en 1944, torturée avant une évasion rocambolesque, puis reprise, condamnée à mort et enfin échangée contre des soldats. Mais ça, c’est pour les prochains tomes. «C’est mon dernier boulot, après je mets les voiles parce que, quand même, y en a marre», disait-elle à nos confrères d’Arte.

