Portrait de Luc Meier – L’incubateur des projets mêlant art et sciences De Tokyo à San Francisco, de l’EPFL à La Tour-de-Peilz, Luc Meier a un C.V. béton où il a fait du croisement des disciplines sa marque de fabrique. Stéphanie Arboit

Luc Meier, directeur des résidences d’artistes de La Becque. Florian Cella

Les gens chaleureux sont souvent expansifs. Il en existe une autre catégorie, toute en douceur, à laquelle appartient Luc Meier: d’un abord facile et sympathique, mais sans chichi et avec le don de mettre instantanément à l’aise l’interlocuteur. Preuve de cette authenticité ce jour-là: larmes au coin de ses yeux bleus, le directeur des résidences d’artistes de La Becque prend congé d’un des pensionnaires, lui aussi ému. «Les liens tissés ici en trois ou six mois sont très intenses. Encore plus avec le Covid: les artistes ayant besoin d’un feed-back sur leur travail nous sollicitent davantage, puisqu’ils ne peuvent se confronter à un public. Après leurs départs, nous gardons un œil sur les concrétisations des recherches qu’ils ont menées ici. Nous continuons le dialogue.»