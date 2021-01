Narendra Modi au WEF – «L’Inde a lancé le plus grand programme de vaccination au monde» Le premier ministre indien Narendra Modi estime que son pays, qui prévoit de vacciner un quart de sa population contre le Covid d’ici juillet, a la capacité de renforcer les chaînes d’approvisionnement mondiales. Yannick Van Der Schueren

Le premier ministre indien Narendra Modi. keystone-sda.ch

L’angoisse était planétaire. «Certains experts nous avaient prédit plus de deux millions de morts du coronavirus», a rappelé le premier ministre indien Narendra Modi en guise d’introduction de son allocution vidéo ce jeudi au Forum de Davos. Force est de constater qu’ils se sont trompés. Ce pays, le plus touché par la pandémie en avril 2019, a réussi à déjouer les pronostics les plus sombres.

Baisse spectaculaire des contaminations

«L’Inde, qui abrite 18% de la population mondiale, ne s’est pas découragée. L’Inde est allée de l’avant, elle a mis en place une approche proactive pour lutter contre la pandémie et a créé une structure de santé spécifique», a-t-il ajouté pour expliquer la décroissance spectaculaire des contaminations et des décès depuis le mois de septembre.