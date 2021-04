Covid-19 – L’Inde censure les critiques fustigeant sa politique sanitaire Alors que la situation ne fait qu’empirer, le gouvernement Modi a exigé des réseaux sociaux la suppression des publications remettant en cause sa gestion de la pandémie. Yannick Van Der Schueren

La gestion de la pandémie de Covid-19 menée par le premier ministre Narendra Modi suscite la colère en Inde. AFP

Plus question d’émettre la moindre critique. Pour couper court à toute polémique, le gouvernement du premier ministre Narendra Modi a ordonné aux réseaux sociaux de bloquer les messages remettant en cause sa gestion de la pandémie de Covid-19. Twitter, Facebook et Instagram se sont exécutés. Plusieurs dizaines de publications ont disparu de la Toile indienne, mais elles restent visibles au-delà des frontières. Une censure vivement critiquée par l’opposition et les défenseurs des droits humains.

«L’Inde est allée de l’avant, elle a mis en place une approche proactive pour lutter contre la pandémie et a créé une structure de santé spécifique.» Narendra Modi, le premier ministre indien au Forum de Davos