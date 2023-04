Asie – L’indépendance de Taïwan incompatible avec la paix, prévient Pékin Débutées samedi, les manœuvres chinoises visent à protester contre une rencontre mercredi de la présidente taïwanaise avec le président de la Chambre américaine des représentants.

Dix navires de guerre chinois et dix navires de guerre taïwanais se seraient affrontés dans le détroit de Taïwan, et 70 avions chinois ont également été repérés au-dessus de l’espace aérien taïwanais. KEYSTONE/EPA/STR

La paix dans le détroit de Taïwan et l’indépendance de l’île sont incompatibles, a averti lundi le gouvernement chinois, au troisième jour d’exercices militaires dans cette zone.

«L’indépendance de Taïwan et la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan s’excluent mutuellement», a déclaré Wang Wenbin, porte-parole du Ministère des affaires étrangères lors d’un briefing régulier. «Si nous voulons protéger la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan, nous devons nous opposer fermement à toute forme de séparatisme pour l’indépendance de Taïwan», a-t-il ajouté.

Le gouvernement américain a ordonné la fermeture du consulat de Chine à Houston, au Texas, d’ici le 24 juillet 2020, dans le cadre de la détérioration des relations entre les États-Unis et la Chine. KEYSTONE/EPA/WU HONG

La Chine s’entraînait lundi à un «bouclage» de Taïwan au troisième jour d’exercices militaires. Les États-Unis, après avoir appelé à la «retenue», déployaient un destroyer dans des eaux revendiquées par Pékin.

Débutées samedi, les manœuvres chinoises visent à protester contre une rencontre mercredi de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen avec le président de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy. Objectif: simuler un «bouclage» du territoire de 23 millions d’habitants réclamé par Pékin, a expliqué l’armée chinoise.

ATS

