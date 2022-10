C’est votre droit – L’indexation du loyer à l’évolution du coût de la vie Chaque semaine, des avocats de l’Asloca Genève et de la Chambre genevoise immobilière répondent à vos questions en lien avec votre logement. Fabrice Breithaupt

Question de Maxime P. à Vernier: «Je suis propriétaire d’un local commercial à Genève, lequel est loué. Le contrat de bail a été conclu en 2005 pour une durée de dix ans et est renouvelé de cinq ans en cinq ans. Le loyer est indexé à l’ISPC, mais je n’ai jamais fait usage de cette possibilité. Puis-je demander une hausse de loyer et comment?»

Lors de la conclusion d’un contrat de bail, il existe deux manières de prévoir une évolution du loyer. La première est de convenir d’échelonnements du loyer. La seconde est d’indexer le loyer à l’ISPC. Cette seconde possibilité permet au bailleur d’avoir un loyer qui évoluera en fonction de l’évolution du coût de la vie, et au locataire de pouvoir compter sur un contrat d’une durée minimum de cinq ans (condition impérative à l’indexation du loyer).



Dans le cas de notre lecteur, le loyer étant indexé à l’ISPC (et non à un autre indice, ce qui n’est pas possible) et le bail étant conclu pour plus de cinq ans, la clause d’indexation est parfaitement valable. Il faut aussi, pour que cette indexation reste applicable durant les renouvellements du contrat, que ceux-ci soient prévus pour au minimum cinq ans, ce qui est le cas de notre lecteur, qui pourra donc indexer le loyer de son locataire à l’ISPC.



Dans un tel cas, il faut identifier le dernier indice connu lors de la dernière fixation du loyer. En principe, il s’agit de l’indice en vigueur le mois précédant celui de la signature du contrat de bail. Il faut ensuite identifier l’indice en vigueur au moment où l’on veut faire la modification, et calculer le pourcentage de variation pour le reporter sur le montant du loyer.



La hausse de loyer devra être notifiée au moyen d’une formule officielle de majoration de loyer ou d’autres modifications du contrat de bail (formule jaune), en respectant un préavis de trente jours pour la fin d’un mois. Il conviendra d’indiquer sur cette formule officielle le motif de la hausse, soit le calcul de l’incidence de la hausse de l’ISPC sur le loyer.



Dès lors que l’indexation est prévue dans le contrat de bail, le locataire pourra éventuellement remettre en cause le calcul qui est effectué s’il l’estime incorrect, mais pas le principe de la hausse.

