Le mouvement de lutte pour l’indexation salariale des 70’000 salarié·e·s des fonctions publique et parapublique est marquant par son ampleur et parce que le gouvernement vaudois ne l’avait pas vu venir. Lui qui, en décembre, a décidé unilatéralement d’un taux d’indexation parmi les plus bas de Suisse, sans consultation des syndicats.

Ce mouvement met sous tension tous les partis, de droite à gauche, car il touche bien plus que la question salariale. C’est aussi une question de conditions de travail, en témoigne le succès de la récente assemblée générale du secteur social parapublic.

«Le Conseil d’État use depuis décembre de subterfuges pour justifier cette baisse des salaires réels.»

Les manœuvres de diversion du gouvernement et de la droite vaudoise achèvent de convaincre de sa légitimité. Car le Conseil d’État use depuis décembre de subterfuges pour justifier cette baisse des salaires réels. En décembre déjà, il mélange indexation, prime unique et annuités. Le 23 février, quand il rencontre enfin les syndicats, il fait des propositions floues, brouillons de réponse aux revendications de secteurs essentiels, tout en restant inflexible sur l’indexation.

Le 22 mars, le Conseil d’État revient vers les syndicats avec des propositions qui ne concernent pas 2023. L’enveloppe de 15 millions de «prime vie chère» correspond pour les salarié·e·s au prix… d’un café par semaine. Le Conseil d’État se vante d’un montant de 47 millions, en y ajoutant des mesures de renforcement structurel dans les secteurs scolaire et social, qui ne répondent pas aux besoins réels constatés depuis des années par ces secteurs et qui ne concernent en rien l’indexation. Enfin, ce Conseil d’État a tenu un discours qui laisse penser qu’il souhaite utiliser la forfaiture qu’est la «prime vie chère» chaque année, en lieu et place du dispositif actuel d’indexation. Ce dernier point est crucial et constitue une rupture invraisemblable et inédite quant à toute forme de dialogue social sur l’indexation des salaires, décisive pour les salarié·e·s dans les périodes d’inflation.

Un appui qui interroge

L’échec de cette nouvelle négociation confirme la volonté politique du Conseil d’État d’attaquer les conditions de salaires des secteurs public et parapublic, et de poursuivre la dégradation des conditions de travail de certains secteurs, soumis depuis une quinzaine d’années à une compression des effectifs, à une augmentation des exigences sans augmentation des moyens et à une bureaucratisation.

Dans ce cadre, l’appui des membres PS et Vert du Conseil d’État à cette politique interroge de plus en plus, tant leur posture collégiale s’oppose à la défense des services publics et des métiers essentiels, si présente pourtant dans la propagande de leur parti. À l’heure où les travailleurs sociaux comme le personnel soignant désertent leur métier, une voix de gauche au sein du Conseil d’État devrait rappeler que ces métiers doivent être reconnus et ne sont pas des variables d’ajustement budgétaire de la majorité bourgeoise.



Joëlle Minacci Afficher plus Joëlle Minacci, députée Ensemble à Gauche DR

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.