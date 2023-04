Privés de déplacement – L’indignation des fans du FC Bâle interdits d’aller à Nice Les supporters du FC Bâle sont interdits de circuler à Nice en vue du quart de finale de Conference League jeudi soir. La colère règne après cette décision des autorités françaises. Rebecca Garcia Collaboration: Valentin Schnorhk

Les supporters du FC Bâle se sont forgé une réputation en Europe. KEYSTONE

C’est le printemps à Nice. Vingt degrés annoncés au mercure, quelques-uns de plus ressentis face au soleil de midi. Les touristes déambulent dans le Vieux-Nice ou se prélassent place Masséna, le poumon de la cité azuréenne. Sur les terrasses, il y a de toutes les langues, et même quelques maillots de foot, d’ici et d’ailleurs. Mais pas de Bâlois en vue. Même l’oreille ne permet pas d’en trahir. Ou alors, ils se font très discrets.