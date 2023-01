Impact des sanctions occidentales – «L’industrie d’armement tourne à plein dans l’Oural» Pour Jacques Sapir, qui évalue depuis trente ans la situation réelle de l’ex-URSS, l’économie russe «s’est ajustée aux sanctions et rebondit». Pierre-Alexandre Sallier

Blindés sur une chaîne du complexe Uralvagonzavod, dans l’Oural, lors d’une inspection par Dmitri Medvedev ( 3 e en partant de la gauche ), le 24 octobre 2022. En se basant sur les salaires versés, l’économiste Jacques Sapir estime que dans des régions comme l’Oural et la Sibérie occidentale, les usines d’armement tournent depuis des mois aux «trois huit». KEYSTONE

Imposées dès 2014 après l’annexion de la Crimée par Moscou, les sanctions économiques européennes à l’encontre de la Russie ont été, de nouveau, prolongées pour six mois ce vendredi. Depuis l’invasion de l’Ukraine, neuf volets de mesures de rétorsion ont été votés à l’unanimité des vingt-sept pays de l’Union – puis repris par la Suisse. Un dixième est en préparation. Cette guerre économique a notamment coupé les banques et les entreprises du pays du système de paiement international Swift, avant de céder la place à un boycott de son pétrole et à une tentative de plafonner le prix reçus pour les barils expédiés ailleurs dans le monde.