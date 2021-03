Solange Ghernaouti: «Il faut faire de l’écologie numérique une priorité» Afficher plus

Solange Ghernaouti, professeure à l’Université de Lausanne et experte internationale en cybersécurité et cyberdéfense, réclame une remise en question du modèle d’affaires actuel. Philippe Maeder – A

À vous entendre, le développement de l’économie numérique fait l’impasse sur l’essentiel en matière de sécurité. Pourquoi?

S’il est important de soutenir l’éducation, la recherche et une filière industrielle «suisse» en matière decybersécurité, est-ce que le retour sur investissement pour la population sera à la hauteur des profitstirés par des acteurs économiques, y compris étrangers, qui ont besoin de l’image de la Suisse et de la légitimité des hautes écoles pour leur crédibilité? La «confiance» est une illusion pour masquer la réalité de l’économie du numérique, basée sur l’exploitation et la non-protection des données et sur le manque de sécurité. Le modèle économique des mises à jour sécuritaires pour combler les vulnérabilités des produits insuffisamment robustes et sécurisés est très rentable et sans fin. Elle est justifiée par le besoin réel d’être en sécurité et en confiance, alors que le numérique ne le permet pas par conception.

Un marché mondial se développe autour de la sécurité informatique. N’est-il pas souhaitable que le canton de Vaud s’y profile aussi?

Oui bien sûr. Fédérer des acteurs, augmenter leur visibilité, pouvoir communiquer à partir des mots «trust» et «valley», qui associent la notion de confiance à celle d’un lieu emblématique, dans un centre de compétence romand, contribue à l’adoption massive du numérique. Tous les secteurs d’activité (santé, finance, éducation, chaîne d’approvisionnement…) dépendent de l’informatique. Apporter des réponses à des défauts de sécurité est bien, mais pas suffisant. Plus il y aura de systèmes, d’objets, d’organisations et de personnes interconnectés, plus il y aura des problèmes de sécurité. C’est un cercle vicieux, il manquera toujours des compétences, des ressources, des solutions de sécurité si la fuite en avant technologique continue sans remise en cause des modèles d’affaires du développement du numérique et de la sécurité.

Un cadre légal imposant des produits moins vulnérables suffirait-il à régler la question?

Augmenter les contraintes juridiques, les moyens de les faire respecter et les pénalités en cas contraire,

lutter contre la cybercriminalité et les usages abusifs et détournés, cela va dans le bon sens. Que des responsabilités soient assignées à tous les acteurs et que ceux-ci les assument en cas de défaillance au regard des risques qu’ils font porter à la société contribue à une meilleure prise en compte des besoins

de qualité, de fiabilité et de sécurité. Cela ne répondra pas au problème fondamental, qui réside dans le fait

que le respect du droit à la vie privée et à la protection des données personnelles est un frein au développement numérique.

Quel modèle faudrait-il développer en Suisse pour se conformer aux exigences de sécurité numérique?

Lever cette contradiction, repenser les fondements de l’économie numérique, questionner sa finalité et

investir dans la maîtrise des risques pour véritablement profiter des opportunités technologiques. Faire de l’écologie numérique une priorité, et de la Suisse un leader mondial d’un numérique plus robuste et

plus respectueux des droits humains. A.DZ