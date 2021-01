Serbie – L’industrie serbe du spectacle ébranlée par un scandale #MeToo Le monde de l’art, resté imperméable au mouvement #MeToo en Serbie, enregistre ses premières plaintes pour «viol et harcèlement sexuel». Un prof de théâtre a été arrêté après des soupçons de viols sur des élèves.

Miroslav Aleksic, 68 ans, directeur d’école et professeur d’art dramatique, est soupçonné par la police de «viol et harcèlement sexuel» à l’encontre d’au moins cinq jeunes filles, dont deux étaient mineures. (Photo prétexte) NurPhoto via AFP

Le ministre serbe de l’Intérieur a annoncé lundi l’arrestation du directeur d’une prestigieuse école d’art dramatique de Belgrade soupçonné de viol et de harcèlement sexuel sur au moins cinq de ses élèves.

Ces accusations ont ébranlé le pays des Balkans. Jusque ici, l’industrie serbe du spectacle et du divertissement est resté imperméable au mouvement #MeToo de libération de la parole des femmes sur les violences sexuelles qui a éclaté à Hollywood en 2017 avant de déferler sur l’ensemble de la planète.

Miroslav Aleksic, 68 ans, directeur d’école et professeur d’art dramatique, est soupçonné par la police de «viol et harcèlement sexuel» à l’encontre d’au moins cinq jeunes filles, dont deux étaient mineures, entre 2012 et 2020.

La police a appelé d’autres victimes potentielles à témoigner.

«Voilà cela nous est arrivé»

Cette arrestation survient après les révélations de Milena Radulovic, actrice de 25 ans, au quotidien Blic. Elle a déclaré dans une interview avoir été violée à plusieurs reprises par le suspect alors qu’elle était âgée de 17 ans.

«Nous pensons tous que cela se produit ailleurs, dans d’autres pays, mais voilà cela nous est arrivé... A nous de lutter pour protéger les victimes et punir les responsables», a déclaré le ministre de l’Intérieur Aleksandar Vulin à la télévision Pink.

Miroslav Aleksic dirige une prestigieuse école d’art dramatique privée de Belgrade, par laquelle sont passés plusieurs milliers de futurs jeunes acteurs et actrices, dont bon nombre sont devenus très célèbres dans la région.

«Tu n’es pas seule»

«Nous avons, après une longue lutte intérieure, quelques jeunes filles courageuses et moi, décidé de nous élever contre le carcan du harcèlement. Nous ne renoncerons pas. Les viols de mineurs et la pédophilie ne sont pas admissibles», écrit Milena Radulovic sur son compte Instagram.

A la suite de ses révélations, d’autres femmes ont partagé des témoignages similaires sur les réseaux sociaux sous le hashtag #nisisama, qui signifie «Tu n’es pas seule» en serbe.

Cette affaire rappelle le cas de Marija Lukic, ancienne secrétaire qui en 2018 avait accusé son patron, le maire d’une petite ville de Serbie, d’agression sexuelle, la première importante affaire #MeToo en Serbie.

L’ancien maire, Milutin Jelicic, a été condamné à trois mois de prison pour comportement sexuel inapproprié.

AFP