La prospérité nous rend-elle plus paresseux? Non, répond le psychologue du travail Norbert Semmer. Nos exigences vis-à-vis du travail auraient changé.

Monsieur Norbert Semmer, selon le Job Stress Index Suisse, plus d’un tiers des personnes actives se sentent émotionnellement épuisées. Les employés suisses sont-ils trop peu résistants au stress?

Non, et ils ne sont pas moins résistants qu’avant. Ce sont plutôt les exigences qui augmentent en permanence. Aujourd’hui, on en fait plus en moins de temps et avec moins de personnel. La part du travail qui exige une forte concentration et où il faut faire particulièrement attention à ne pas faire d’erreurs augmente.