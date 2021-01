Dire tout et son contraire n’effraie pas les députés vaudois. On en a encore eu l’exemple mardi au Grand Conseil à l’occasion du deuxième débat sur l’aide à la presse. Ce plan de soutien à «la diversité des médias», doté de 6,3 millions à dépenser sur cinq ans, a été traité durant plus d’un an en commission. Le premier débat en décembre s’est passé sans encombre, mais le projet a soudainement été plombé mardi. Il repart pour un tour en commission.

Lire aussi: Les députés calent sur l’aide à la presse

Le PLR Alexandre Berthoud, président de la Commission des finances (Cofin), s’est donc réveillé au deuxième débat. Il a sorti de sa manche un amendement excluant de tout type d’aides les entreprises qui versent des dividendes «y compris dans le cadre d’un groupe». La proposition peut paraître pertinente. D’ailleurs, le député Hadrien Buclin, d’Ensemble à Gauche, avait déposé un amendement jumeau lors du débat sur le fonds de soutien à l’industrie, le 15 décembre dernier. Un texte qui avait été fermement combattu par le PLR. Alexandre Berthoud en tête. Rassurez-vous, le président de la Cofin n’a pas pris sa carte à SolidaritéS durant les fêtes. Il s’agit simplement d’une pirouette parlementaire.

La délicate question de l’aide aux médias aurait peut-être mérité un débat de fond… Mais nos élus étaient focalisés sur Tamedia, propriétaire de ce journal, entre autres. Sans le dire, l’amendement PLR cible le groupe de presse zurichois. Celui-ci a versé des dividendes pour l’année 2019, mais y a renoncé pour 2020. Seulement, en torpillant le projet, les députés pénalisent tous les acteurs de la branche.

En fin de compte, le principal mérite de cette manœuvre sera de contenter Pascal Broulis, chef de file du PLR. Le ministre des Finances nourrit une vieille rogne contre les titres de Tamedia qui l’ont égratigné au sujet de son domicile fiscal et de ses voyages en Russie. Une procédure au civil est toujours en cours contre des journalistes du groupe.

Outre l’image cocasse des libéraux-radicaux singeant la gauche radicale, cet épisode raconte deux choses. D’abord, le groupe parlementaire PLR reste inféodé à Pascal Broulis. À tel point que le Grand Argentier apparaît comme le candidat naturel du parti pour 2022.

Ensuite, nos élus, menés par leur affect, sont incapables de débattre sereinement du rôle des médias, de la pertinence d’une aide publique et de l’indépendance de la presse­… vis-à-vis des élus. Sur ce dernier point, la méfiance des édiles envers les journaux de Tamedia est plutôt une bonne nouvelle pour les lecteurs.