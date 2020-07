Livre – L’infatigable Ella Maillart en récits et en images Bridget Dommen propose une courte biographie illustrée de la baroudeuse genevoise à l’intention du jeune lectorat. Benjamin Chaix

Ella Maillart et Hermine de Saussure sur un site archéologique en Méditerranée. MUSÉE DE L’ÉLYSÉE SUCCESSION ELLA MAILLART

Bridget Dommen aime faire découvrir des figures du passé à la jeunesse. Après Anna Eynard-Lullin, Madame de Staël, Jean Capodistrias et le général Dufour, la voici en terrain plus proche dans le temps. Ella Maillart est née à Genève en 1903. Ce qui signifie que bien des lecteurs plus âgés l’ont connue. Elle s’est éteinte en 1997 à Chandolin en Valais.