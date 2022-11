Problèmes d’accès aux soins – L’inflation préoccupe les spécialistes du diabète Diabètevaud craint que des malades renoncent à leurs soins parce qu’ils ne les jugent pas urgents. Des tests gratuits sont proposés dans tout le canton. Romaric Haddou

«Il est tout à fait possible de bien vivre avec le diabète si on s’en occupe correctement», rappelle l’association diabètevaud. GETTY IMAGES

Dans le canton de Vaud, une personne diabétique sur six renonce à des soins pour des raisons financières. C’est ce que rapporte l’association diabètevaud, qui craint que le contexte économique actuel n’aggrave cet état de fait.

«Le diabète fait partie de ces maladies chroniques qui ne font pas mal, contrairement aux maladies aiguës. À l’heure où chacun priorise ses dépenses, des personnes diabétiques pourraient être amenées à faire l’impasse sur les contrôles recommandés», prévient Léonie Chinet, secrétaire générale de diabètevaud.

Le budget santé d’une personne diabétique peut être élevé, entre les médicaments et les consultations chez l’ophtalmologue ou le podologue afin d’éviter les complications spécifiques à cette maladie.

Dépistages

Pour cette raison, diabètevaud propose, entre le 14 et le 24 novembre, des contrôles gratuits des yeux et des pieds dans neuf lieux du canton. Et puisque la prévention est également négligée quand il faut se serrer la ceinture, des dépistages seront possibles. «Beaucoup d’acteurs publics et privés se mobilisent pour faciliter l’accès aux soins. C’est très important car il est tout à fait possible de bien vivre avec le diabète si on s’en occupe correctement», souligne Léonie Chinet.

Diabètevaud rappelle que les coûts sont beaucoup plus élevés, pour le patient comme pour la société, si la maladie n’est pas traitée précocement. «Une amputation coûte environ 45’000 francs contre quelque 100 francs pour un contrôle des pieds. Cela donne une bonne mesure de l’intérêt à privilégier ces mesures de prévention.»

Les dépistages sont aussi primordiaux. «Le diabète de type II se déclare et évolue généralement après la cinquantaine. Il vient d’une fatigue du système de production de l’insuline. C’est insidieux car on peut mettre plusieurs années avant de se rendre compte que l’on est touché. Or, pendant ce temps, la maladie fait des dégâts», conclut Léonie Chinet.

Infos et inscriptions sur www.diabetevaud.ch/agenda ou au 021 657 19 20.

