Renchérissement en Suisse – L’inflation recule en septembre sur un mois, une première en un an L’indice des prix à la consommation (CPI) a reculé de 0,2% en septembre par rapport au mois précédent. Comparée à septembre 2021, l’inflation a progressé de 3,3%.

L’inflation a ralenti au mois de septembre en Suisse comparé à août, une première en un peu plus d’un an. Sur une base annuelle, le renchérissement des prix a ralenti sa progression.

L’indice des prix à la consommation (CPI) a reculé de 0,2% en septembre par rapport au mois précédent pour s’établir à 104,6 points, a indiqué lundi l’Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué.

Il s’agit du premier repli mensuel depuis juillet 2021, date à laquelle le CPI avait reculé de 0,1%. Depuis, cet indicateur n’avait cessé de croître.

Comparée à septembre 2021, l’inflation a progressé de 3,3% pendant le mois sous revue, après une hausse de 3,5% sur un an en août.

L’accélération des prix à la consommation est moins importante qu’anticipé par les analystes interrogés par l’agence AWP. Ces derniers attendaient une évolution entre 0,0% et + 0,3% sur un mois et de +3,4% à +3,8% sur un an.

