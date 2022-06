Plus qu’à l’accoutumée, le coût des soins suscite des réactions politiques pour tenter de sortir de l’impasse actuelle. Certaines analyses ciblant plusieurs acteurs parmi les prestataires de services ont pris un caractère très virulent, mettant en cause leur probité même. Les médecins ont ainsi été accusés, entre autres, de multiplier les actes pour contourner le blocage des tarifs. Si les médecins subissent les foudres de la critique, d’autres groupes sont aussi concernés, comme les producteurs de médicaments ou les hôpitaux.

L’image du supermarché dans lequel consommateurs et producteurs viendraient se servir ou proposer des services a parfois été utilisée. Elle n’est pas dépourvue de vérité. Qu’on le veuille ou non, la santé est un marché.

Dans un pays libéral comme la Suisse, le propos ne devrait pas choquer, et pourtant, une partie de l’opinion s’en offusque et commence à réagir contre la dérive actuelle.

«Plus le revenu d’un ménage est limité, plus la part qu’il paie directement de sa poche pour ses dépenses de santé est importante.»

Plusieurs allégations sont régulièrement associées aux dépenses considérables pour les coûts de la santé, comme l’idée que les Suisses bénéficieraient d’un des meilleurs systèmes de santé en comparaison internationale. Cette assertion sous-entend que les dépenses consenties seraient justifiées par la qualité globale du système. Les preuves scientifiques manquent toutefois, ou plutôt elles démontrent qu’un haut degré de dépenses n’assure pas ipso facto la qualité d’un dispositif, comme l’illustre la situation des États-Unis d’Amérique. Les Américains consacrent près de 18% de leur PIB aux coûts de la santé, avec des résultats médiocres en termes d’état de santé publique.

Mais, dans ce dossier, la Suisse se distingue surtout pour une autre raison. Dans notre pays, la part de ressources consacrée aux coûts de la santé, directement payée par les ménages, diminue au fur et à mesure que leurs revenus augmentent, alors que c’est habituellement l’inverse dans les autres pays. Ce constat mis en évidence par le Centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ montre, en d’autres termes, que plus le revenu d’un ménage est limité, plus la part qu’il paie directement de sa poche pour ses dépenses de santé est importante.

Ménages modestes défavorisés

Ainsi, d’une part, les prestataires du système de santé font en sorte de tirer le meilleur profit de leurs activités professionnelles et, d’autre part, ce dispositif dispendieux est plus que proportionnellement payé par les ménages précarisés. Ces derniers puisent dans leurs ressources vitales pour financer un système dont l’accès leur est limité précisément en raison du coût à assumer directement.

Le financement de ce libre marché, auquel l’adhésion est obligatoire, pose un problème qu’il est urgent de résoudre pour éviter qu’un service à la communauté ne devienne insupportablement inique.

René Knüsel Afficher plus

