Densification à Montreux – L’initiative des Grands-Prés engrange deux victoires d’étape Les défenseurs de cet espace de verdure ont reçu le feu vert de la justice. Ils ont aussi récolté suffisamment de signatures pour faire aboutir leur texte. Hélène Jost

Une forêt de gabarits montre l’emprise du projet immobilier des Grands-Prés sur la parcelle de verdure entre Clarens et Chailly. Chantal Dervey

Les feux sont au vert pour l’initiative «Sauver les Grands-Prés». La récolte de signatures, qui a pris fin vendredi, a permis selon le comité de déposer plus de 3000 paraphes valides et plusieurs centaines d’autres non vérifiés, alors qu’un peu moins de 2600 sont nécessaires.

«Nous sommes particulièrement contents. Nous espérions avoir du succès, mais on ne peut jamais savoir. Et là, nous avons vraiment reçu un accueil formidable. C’est la preuve qu’il y a une prise de conscience», se réjouit Marianne Lipari, membre de l’Association pour la sauvegarde des Grands-Prés, dont l’objectif consiste à contrecarrer un projet immobilier comprenant la création de 232 appartements entre Clarens et Chailly. La Commune, mais aussi la Société coopérative immobilière de Montreux (SOCIM) et plusieurs caisses de pensions sont parties prenantes.

«Nous pourrions aller au Tribunal fédéral, mais nous allons nous arrêter là… même si j’estime que cette initiative constitue un abus du système démocratique.» François Grand, administrateur de la SOCIM

Autre bonne nouvelle pour les initiants: le recours déposé par la Société coopérative immobilière Montreux (SOCIM) pour invalider leur démarche a été rejeté par la Cour constitutionnelle vaudoise. «Nous pourrions aller au Tribunal fédéral, mais nous allons nous arrêter là… même si j’estime que cette initiative constitue un abus du système démocratique», indique François Grand, administrateur de la SOCIM.

Un long chemin

Du côté des autorités, la réussite de l’initiative n’est «pas une surprise». «On s’attendait à ce que cette démarche ait un certain succès, admet le municipal montreusien chargé du dossier, Caleb Walther. Quand on voit les gabarits, c’est vrai que l’impact peut paraître trop important, ou en tout cas plus important que ce qu’il est en réalité.»

Bien qu’elle soit elle-même à l’origine de ce projet en tant que propriétaire, la Municipalité devra désormais faire preuve de réserve. Sa prochaine mission consistera à établir un préavis sur cette initiative et de le soumettre au Conseil communal. Si elle le souhaite, elle pourra aussi présenter un contre-projet. Le corps délibérant, lui, devra dire s’il accepte l’initiative ou s’il laisse le peuple trancher.

