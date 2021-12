Transports publics – L’initiative pour la gratuité fait le plein de signatures La barre des 12’000 paraphes validés a d’ores et déjà été franchie. Les initiants pourront la déposer officiellement en janvier. Jérôme Cachin

Le métro M2 à Lausanne. 20min/Vanessa Lam

L’initiative populaire pour la gratuité des transports publics a été signée par 16’136 personnes, précise la secrétaire politique de SolidaritéS, Noémie Rentsch, ravie de ce succès, à un mois et demi du délai.

Il faut 12’000 signatures valides: «Plus de 12’000 signatures ont d’ores et déjà été validées, donc nous nous préparons à déposer officiellement l’initiative le 19 janvier», indique-t-elle. Le sujet agitera la campagne des élections cantonales.

Selon le texte, en plus d’être gratuits, les transports publics devraient être «de qualité et respectueux de l’environnement», et assurer «une desserte équitable et cohérente de toutes les régions du canton». Enfin, le financement supplémentaire se ferait «principalement par les mesures fiscales usuelles».