Lancée par Les Verts – L’initiative pour protéger la colline du Mormont a abouti Le texte vise à inscrire la protection du site dans la Constitution vaudoise. Plus de 14’500 signatures ont été récoltées.

Une inscription «Stop» est visible dans la carrière du Mormont exploitée par le cimentier Holcim proche de l'ancienne ZAD de la Colline (Zone A Défendre) le samedi 3 avril 2021 entre Eclepens et La Sarraz. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

La population vaudoise va sans doute pouvoir se prononcer sur l’avenir de la colline du Mormont. L’initiative populaire des Verts, qui vise à inscrire la protection du site dans la Constitution vaudoise et à encourager les autorités à s’émanciper du béton, a abouti.

Lire aussi Abo Carrière d’Éclépens L’initiative pour «sauver le Mormont» est lancée Abo Procès à Nyon Les zadistes du Mormont largement blanchis au tribunal Les initiants annoncent lundi avoir récolté plus de 14’500 signatures, alors qu’ils devaient en glaner 12’000. Le dépôt formel des signatures, qui doivent encore être validées par les communes, est programmé pour le vendredi 3 juin.

Le comité d’initiative est composé des Vert-e-s, de l’Association pour la Sauvegarde du Mormont, de ProNatura, de décroissance alternatives, des Jeunes Vert-e-s, du Parti socialiste, de solidaritéS, du POP et de la Jeunesse socialiste. Il affirme avoir ratissé tout le canton en obtenant des signatures dans 274 communes (sur environ 300).

Un sommet menacé

L’aboutissement de cette initiative constitue «un signe important en vue de la protection urgente de la colline, de plus en plus rongée par les pelles mécaniques pour en extraire les sables et matériaux nécessaires au ciment encore bien trop utilisé dans la construction, malgré son lourd bilan d’émissions nocives à la santé et au climat», écrivent les Verts dans leur communiqué.

Le Mormont, qui surplombe les villages d’Eclépens et de La Sarraz, est utilisé depuis les années 1950 comme carrière par le cimentier Holcim. Il a été affecté par les extensions successives de cette exploitation, qui vont jusqu’à menacer son sommet.

La colline est devenue célèbre, au-delà des frontières vaudoises, lorsqu’elle a été occupée par la première Zone à défendre de Suisse (ZAD), entre octobre 2020 et mars 2021.

Site protégé

Des tentatives politiques ont aussi été amorcées pour protéger le site. Une motion du futur conseiller d’État Vassilis Venizelos a, par exemple, été refusée fin mars par le Grand Conseil.

L’initiative populaire «Sauvons le Mormont» a, elle, abouti. Elle demande que la colline soit déclarée «site protégé» dans la Constitution vaudoise. «Toute exploitation du sol y est interdite, à l’exception d’une activité agricole et sylvicole respectueuse de l’environnement et de la nature», peut-on lire dans le texte de l’initiative.

Celui-ci demande aussi que le canton et les communes favorisent «l’utilisation de matériaux de construction respectueux de l’environnement et privilégient eux-mêmes l’utilisation de tels matériaux en lieu et place du ciment.»

Pour mémoire, l’avenir du Mormont se joue aussi actuellement devant le Tribunal fédéral. Le projet de la Birette, au sommet de la colline, est inscrit dans un Plan d’affectation cantonal (PAC) qui a fait l’objet d’un recours d’associations environnementales et de particuliers. En cas de décision positive du TF sur l’acceptation du projet, les prochaines étapes seraient les suivantes: défrichement, fouilles archéologiques, décapage des sols puis exploitation de la roche.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.