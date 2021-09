Les votants disent non à 65% – L’initiative pour taxer les ultrariches fait un pauvre score La gauche n’est pas parvenue à convaincre au-delà de son électorat. Mais la bataille fiscale n’est pas terminée. Arthur Grosjean , Berne

L’initiative sur les ultrariches, qui devait profiter à 99% des gens selon la Jeunesse socialiste, n’a recueilli que 35% des voix. Le vice-président, Thomas Bruchez, est néanmoins satisfait de ce score en dépit de «la campagne de la peur menée par la droite». KEYSTONE/Anthony Anex

Les Jeunes socialistes suisses voulaient ponctionner les ultrariches avec leur initiative qui taxait à 150% tous les gains en capitaux au-delà d’un certain seuil. Mais ils ont goûté ce dimanche à un retour de bâton des citoyens suisses.

Ces derniers ont jeté le texte à la poubelle par 65% des voix, par crainte des conséquences pour l’économie suisse. Aucun canton n’a dit oui. Genève refuse à plus de 58%, Vaud à plus de 61%. Le plus faible rejet en Suisse romande se situe dans le Jura, qui dit non à 53%.

En réunissant seulement 35% des voix, la gauche doit constater amèrement qu’elle n’a pas réussi à convaincre au-delà de sa base électorale. Il faut dire que le texte a paru un peu vague. La campagne ne s’est pas déroulée non plus idéalement.