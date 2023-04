Finances publiques vaudoises – L’initiative pour une baisse fiscale fait le plein Avec plus de 28’000 signatures, l’initiative populaire pour une diminution de 12% d’impôt sur le revenu et la fortune a abouti. Renaud Bournoud

Le dépôt officiel des signatures de l’initiative «Baisse d’impôts pour tous», mercredi matin. Laurent de Senarclens

Les représentants des organisations patronales vaudoises arboraient un large sourire, mercredi matin, sur la place du Château à Lausanne. «Notre initiative est la troisième à avoir récolté le plus de signatures depuis 1979», glisse Philippe Miauton, député PLR et directeur de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie. Ce sont douze cartons, contenant 28’225 paraphes, qui ont été déposés au Département des Institutions. 12’000 signatures sont nécessaires pour faire aboutir une initiative populaire dans le canton de Vaud.

Le texte des milieux économiques demande une diminution de 12% de la facture d’impôt cantonal sur le revenu et la fortune des personnes physiques. Cette baisse serait de durée indéterminée et ne toucherait pas aux finances communales. L’impact sur les caisses du Canton est, lui, estimé à 450 millions par année. Dans son programme de législature, le Conseil d’État, à majorité de droite, annonce des baisses fiscales de l’ordre de 250 millions. «Nous attendons du gouvernement qu’il fasse assez rapidement une proposition», indique Olivier Feller, conseiller national PLR et directeur de la Chambre vaudoise immobilière.

«Nous serons inflexibles sur la méthode, parce que notre initiative propose une baisse fiscale simple, compréhensible et transparente.» Christophe Reymond, secrétaire de la Fédération patronale vaudoise

«Nous serons inflexibles sur la méthode, parce que notre initiative propose une baisse fiscale simple, compréhensible et transparente», estime Christophe Reymond, secrétaire de la Fédération patronale vaudoise. «Et elle touche l’ensemble des contribuables vaudois, il n’y a pas de mesures qui créent des niches fiscales», ajoute Philippe Miauton.

Un marchandage sur le pourcentage de la baisse fiscale ne paraît donc pas impossible dans le cadre de l’élaboration du contre-projet à l’initiative. Si le Conseil d’État ne propose rien, le peuple vaudois se prononcera sur le texte des milieux patronaux à l’horizon 2026.

