Réactions des communes – L’initiative sur la facture sociale est maintenue L’accord entre l’Union des communes vaudoises et le Conseil d’État sur la facture sociale ne soulève pas l’enthousiasme au sein des municipalités. Raphaël Ebinger

Josephine Byrne Garelli continue de défendre l’initiative «pour une juste répartition de la facture sociale», lancée avec Pierre-André Romanens. Marius Affolter/Archives

«La solution annoncée aujourd’hui est très proche de celle qui était proposée au mois de juin. Elle n’est donc toujours pas satisfaisante.» La présidente démissionnaire de l’Association des communes vaudoises, Josephine Byrne Garelli, n’en démord pas. L’accord présenté mardi entre l’Union des communes vaudoises et le Conseil d’État pour réduire la pression de la facture sociale sur les finances communales ne justifie pas un retrait de l’initiative qu’elle a lancé sur cette thématique avec son collègue député Pierre-André Romanens. «Cet accord n’aura aucune influence sur notre démarche, tranche l’ancien syndic de Coppet. Tout le monde est d’accord sur le fait qu’il faut réformer le mécanisme de cette facture et au final rien n’est fait dans ce sens. On noie le poisson en proposant de petits machins.»

Plus à gauche dans l’échiquier politique, le député Vert Didier Lohri n’est pas plus tendre: «Je suis époustouflé par l’alignée de chiffres qu’on peut lire dans le protocole d’accord. C’est de l’astrologie. Pourtant, le but était de simplifier le mécanisme de financement. Au final, c’est du vent, un truc fait par le PLR pour calmer sa base. Et on continue de prendre les municipalités pour des idiots!»

Plusieurs syndics estiment que les effets de l’accord ne seront pas aussi importants que promis. Si le pourcentage à la charge des communes baissera, il n’est pas complètement acquis que la facture suivra la même tendance, avertissent certains élus. «La facture sociale augmentera peut-être plus vite que les compensations», précise Josephine Byrne Garelli.

«Un bon début»

Reste que même dans les rangs des plus féroces adversaires au mécanisme de financement de la facture sociale, des réactions nuancées accueillent l’annonce de l’accord. «Mieux vaut un accord que pas d’accord, estime Daniel Rossellat, syndic de Nyon. On nous annonce toutefois le beau temps pour 2028 alors qu’on espérait une amélioration tout de suite. La solution ressemble quand même à un Dafalgan pour soigner un virus.» Son homologue de Crans n’est pas d’accord. «Le Canton ne nous donne pas que des cacahuètes, souligne Robert Middleton. La baisse en pourcentage de la participation des communes est un bon début.»

Reste d’autres communes qui applaudissent l’accord. À Sainte-Croix, le socialiste Cédric Roten le trouve «très positif». «Pour nous, l’important est que les négociations se poursuivent sur la réforme de la péréquation intercommunale. Ce qui est prévu dans le protocole.» L’homme fort du balcon du Jura a un bémol. Il craint que la reprise d’une plus grande part de la facture par le Canton se traduise par une centralisation des décisions. Ce qui pourrait provoquer une moins bonne prise en considération des spécificités des régions périphériques.