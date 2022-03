Prise en charge abordable – L’initiative sur les crèches… n’a pas le soutien des crèches La qualité pédagogique n’est pas prise en compte dans l’initiative lancée par le PS, critique Kibesuisse. La fédération s’interroge par ailleurs: pourquoi la Confédération devrait-elle payer autant? Alessandra Paone

Une place d’accueil pour chaque enfant: telle est la revendication du PS. Ici, une crèche à Zollikofen (BE). Photo: Urs Baumann

En une seule journée, le PS de Bâle-Campagne a récolté, au printemps dernier, plus de 3000 signatures pour son initiative populaire cantonale, demandant la gratuité de l’accueil extra-familial pour tous les enfants en âge préscolaire. Seules 1500 signatures auraient été nécessaires. Le PS suisse devrait avoir besoin d’un peu plus de temps pour son initiative sur les crèches, récemment lancée. L’objectif reste néanmoins de réunir les 100’000 signatures le plus rapidement possible afin que le peuple puisse voter sur cette question dans un avenir proche, explique la coprésidente du PS, Mattea Meyer. Grâce au large soutien dont elle bénéficie, elle a bon espoir d’y parvenir.