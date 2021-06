Après l’échec de la loi CO 2 – L’initiative sur les glaciers est-elle le plan de secours? Le texte qui vise à interdire les énergies fossiles d’ici à 2050 fait figure de prochain rendez-vous «climatique» dans les urnes. Julien Wicky

L’initiative vise à interdire, au plus tard d’ici à 2050, l’utilisation d’énergies fossiles en Suisse.

«C’est une catastrophe», soupire Marcel Hänggi au moment où les résultats confirment le rejet de la loi CO 2 . Ce journaliste est à l’origine de l’initiative sur les glaciers, un texte qui vise à interdire l’utilisation d’énergies fossiles en Suisse d’ici à 2050 au plus tard. Le Conseil fédéral veut lui opposer un contre-projet et son message devrait intervenir ces prochaines semaines. Le vote, lui, pourrait avoir lieu à l’horizon 2023 et il y a donc fort à parier que ce sera la prochaine fois que les Suisses s’exprimeront sur un sujet en lien avec le climat.