Genève – L’initiative «Zéro pertes» à la peine l’initiative constitutionnelle lancée en 2018 par la gauche et des syndicats dans la foulée du rejet par le peuple de la troisième réforme de la fiscalité des entreprises (RIEIII) serait rejetée de justesse.

L’initiative constitutionnelle «Zéro pertes!» est en passe d’être refusée dimanche par les Genevois. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

A Genève, l’initiative constitutionnelle «Zéro pertes: garantir les ressources publiques, les prestations et la création d’emplois» devrait être refusée dimanche à une très courte majorité. Ce texte vise notamment à réduire la concurrence fiscale intercantonale.

Selon des résultats provisoires basés sur 95% des bulletins rentrés, l’initiative est rejetée par 50,37% des votants. Lancée en 2018 par la gauche et des syndicats dans la foulée du rejet par le peuple de la troisième réforme de la fiscalité des entreprises (RIEIII), l’initiative voulait imposer un cadre constitutionnel à une future réforme.

Depuis, la réforme fiscale des entreprises et financement de l’AVS (RFFA) et sa déclinaison cantonale ont été adoptées. Pas de quoi freiner les initiants qui estimaient que les objectifs de l’initiative restaient d’une «brûlante actualité». Il s’agissait notamment de préserver le financement des services publics et de maintenir le niveau des recettes fiscales cantonales et communales.

Le texte demandait aussi à l’Etat de s’engager dans la lutte contre la concurrence fiscale intercantonale. Selon la gauche et les syndicats, il fallait combattre le risque d’une sous-enchère fiscale qui profite aux plus riches. Les initiants voulaient aussi renforcer la progressivité de l’impôt afin d’assurer une plus grande distribution de la richesse.

La droite s’opposait à cette initiative jugée caduque, voire dangereuse pour l’économie. En effet, les partis et les milieux économiques craignaient qu’en introduisant une progressivité de l’impôt sur le bénéfice des entreprises, ces dernières ne quittent Genève.

ATS/NXP