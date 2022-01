Histoire d’ici – L’Inquisition à la sauce protestante Pour contrôler les mœurs et la foi des fidèles, les protestants ont créé des tribunaux ecclésiastiques au XVIe siècle. Marie Destraz Protestinfo

Consistoire protestant à Zürich (non daté).

Kunsthaus Zürich

Ivrognerie, prostitution et blasphème ont longtemps été traqués et punis par le christianisme. L’Inquisition catholique n’en avait d’ailleurs pas le monopole. Durant l’Ancien Régime, de tels actes ne passaient pas les fourches caudines des Églises protestantes. La discipline était le fer de lance des Consistoires, des tribunaux

ecclésiastiques qui veillaient aux bonnes mœurs. L’ouvrage «Les registres des Consistoires des Églises réformées de Suisse romande (XVIe-XVIIIe siècles)» nous plonge dans ce pan méconnu de notre histoire locale, à travers un inventaire inédit de quelque 700 registres. Coéditeur et historien du christianisme à l’Université de Lausanne, Christian Grosse revient sur cette discipline romande. Interview.