Loisirs quatre saisons – L’insolent succès du Magic Pass se confirme même en été Le sésame affiche un record des ventes. Il devient un moteur de transition pour la montagne déneigée: ses adeptes l’utilisent de plus en plus en été. Les nouvelles offres les combleront. Claude Beda

À Leysin, le Big Air Bag est une structure d’entraînement d’été pour le ski freestyle. Chantal Dervey/Archives

Créé il y a six ans, le Magic Pass n’en finit plus de grandir. Et de s’étendre géographiquement confirmant la tendance observée ces quatre dernières saisons. Près de 164’700 abonnements ont été vendus lors de l’édition 2022-2023 (+17%). La saison prochaine, l’offre comptera 16 nouveaux sites pour un total de 69 destinations hivernales et 31 estivales. Une aubaine pour la montagne forcée de se réinventer face au réchauffement climatique.