La majorité de gauche a accepté le budget 2023 de la Ville de Lausanne et cela malgré un déficit cyclopéen de 82 millions. Certains, à l’image de la Municipalité de Lausanne, diront que les temps sont durs et que Lausanne en subit simplement les conséquences. Las! Une analyse détaillée du budget démontre en fait une certaine insouciance financière, voire l’existence de mesures lunaires.

Avant tout, soulignons que, avec près de 2 milliards de francs de recettes, la Ville de Lausanne n’encaissera jamais autant d’argent que pendant l’année 2023. On aurait donc pu espérer qu’un équilibre budgétaire soit atteint, voire un bénéfice. Que nenni! Les dépenses s’envolent et l’année 2023 sera l’année extatique en termes de charges avec un total de 2,082 milliards. Il en résulte ainsi un déficit monstre de 82 millions.

«En temps de crise, de telles largesses avec l’argent public interpellent…»

L’analyse du budget montre qu’une partie significative de l’augmentation des charges provient de la hausse des salaires des employés de la Ville. La Municipalité augmentera les salaires de près de 4.5%, annuités incluses, et cela sans même tenter des négociations avec les syndicats afin de modérer cette augmentation qui se situe bien au-dessus de l’inflation. Cette augmentation est près de deux fois supérieure à celle du secteur privé en 2023. En temps de crise, une telle insouciance avec l’argent public interpelle…

La Municipalité s’accorde également cette indexation salariale, pour près de 10’000 CHF par an d’augmentation par Municipal. Sans parler du déficit d’exemplarité, cette augmentation est aussi affligeante! En effet, dans «24 heures» du 31 août 2022, la Municipalité clamait exactement l’inverse en expliquant qu’elle renonçait à indexer ses propres salaires. En temps de crise, de telles largesses avec l’argent public interpellent…

Le budget montre aussi que les Services industriels de Lausanne (SiL), qui fournissent l’électricité et le gaz aux Lausannois, voient leur bénéfice augmenter de près de 13 millions en 2023 par rapport au budget 2022! À l’heure où les ménages lausannois souffrent à cause des prix de l’énergie, comment expliquer que la Ville de Lausanne les accable encore plus en augmentant ses bénéfices sur l’énergie vendue? En temps de crise, de telles mesures antisociales interpellent…

Des taxes non comprises

Finalement, soulignons que le budget de la Ville ne contient pas les importantes recettes provenant des taxes démesurées que la Ville fait payer aux Lausannois sur l’électricité. Avec des taxes cinq fois supérieures à la moyenne suisse, ces recettes représentent près de 30 millions CHF qui, inexplicablement, ne sont pas budgétés dans le budget 2023. En temps de crise, un tel manque de transparence interpelle…

Insouciance financière et mesures lunaires, alliées à une fiscalité assommante pesant sur les classes moyennes, ce budget 2023 laisse un goût amer, mais la majorité de gauche gouvernant la Ville de Lausanne depuis trente ans n’en a cure.

Fabrice Moscheni Afficher plus Conseiller communal UDC, Lausanne

