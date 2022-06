Nouvelle législature cantonale – L’installation des autorités suit un rituel presque immuable Ce mardi, 150 députés et 7 conseillers d’État vont prêter le serment qui leur permet d’exercer leur fonction pour cinq ans. La cathédrale fera le plein. Jérôme Cachin

Mardi, la cathédrale de Lausanne résonnera des prestations de serment des députés et conseillers d’État.

FLORIAN CELLA

C’est un passage obligé pour entrer en fonction. Les 150 députés et les 7 conseillers d’État élus ce printemps diront «Je le promets» ce mardi. La journée commence dans la salle du Grand Conseil à 8h30, où une brève séance permet de valider formellement l’élection du parlement et du gouvernement. Puis les nouvelles autorités se réunissent devant le Château et le cortège démarre à 9h30, direction la cathédrale.

Le serment laïc progresse un chouïa