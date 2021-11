Carnet noir – L’instinctif Nelson Freire s’en est allé pianoter dans l’azur Le pianiste brésilien, complice et ami de Martha Argerich, est décédé lundi à Rio de Janeiro à l’âge de 77 ans. Matthieu Chenal

Nelson Freire lors de "La Folle Journee" en 2007 à Nantes. AFP Frank Perry

Un géant du piano, fantasque et bienveillant, a tiré sa révérence, sur la pointe des doigts. Mais dans son pays natal, il était considéré comme un trésor national. Le Brésilien Nelson Freire, l’un des plus reconnus au monde, est décédé lundi matin à son domicile de Rio de Janeiro à l’âge de 77 ans. La cause de la disparition de ce grand interprète de musique romantique et moderne n’a pas été précisée par son agent, cité par la presse brésilienne.

Extrêmement précoce, Nelson Freire avait commencé à jouer dès l’âge de 3 ans et à donner des récitals à 5. Le virtuose était né en 1944 dans le Minas Gerais, un État du sud-est du Brésil. Il a connu Heitor Villa-Lobos, fréquenté la grande pianiste Guiomar Novaës qui avait en son temps fasciné Debussy, et grandi à Rio en voisin de Tom Jobim. Il a souvent raconté ses débuts en Europe à la fin des années 50, après avoir obtenu une bourse du président brésilien, tout jeune homme un peu paumé à Vienne pour suivre l’enseignement de Bruno Seidlhofer, le professeur de Friedrich Gulda. Dans la capitale autrichienne, il avait fait la connaissance de Martha Argerich, qui deviendra par la suite sa grande amie. Leur complicité sur scène en duo a heureusement pu être captée.

Retour en grâce tardif au disque

Nelson Freire lors d’une interview pour 24 Heures en 2004. Steve Iuncker

Nelson Freire a été rapidement reconnu comme l’un des pianistes majeurs de son époque, notamment dans le répertoire romantique. Mais sa désinvolture légendaire l’a aussi tenu longtemps loin des studios d’enregistrements. «J’avais pris de la distance avec les disques et les disques ont pris de la distance avec moi», nous avait-il confié il y a quelques années. Un retour en grâce chez Decca dès 2001 a rendu possible une série d’albums splendides: «Nocturnes» de Chopin, concertos de Brahms, pages de Debussy et de Schumann, et peut-être ce qui restera comme son legs le plus personnel en 2012, «Brasileiro», anthologie de musiques envoûtantes de Villa-Lobos et des compositeurs brésiliens.

En Suisse, Nelson Freire était l’invité régulier de l’OSR, du Verbier Festival et des Sommets Musicaux de Gstaad et charmait le public par sa simplicité et sa musicalité. Faisant une mauvaise chute à Rio de Janeiro à la fin 2019, il s’était fracturé le bras droit et avait dû subir une intervention chirurgicale. Le pianiste n’avait plus rejoué en public depuis.

Matthieu Chenal est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1996. Il chronique en particulier l'actualité foisonnante de la musique classique dans le canton de Vaud et en Suisse romande.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.