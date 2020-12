Fait divers – L’instruction de l’incendiaire présumé de la Broye est enfin bouclée Il a fallu plus de trois ans pour établir l’acte d’accusation d’un homme de 25 ans soupçonné d’être à l’origine de douze incendies dans la Broye en été 2017. Frédéric Ravussin

Deux bâtiments de l’Institut équestre national d’Avenches ont été ravagés par les flammes le 15 juillet 2017, causant la mort de treize chevaux et onze poneys. JEAN-PAUL GUINNARD

Plus de trois ans d’instruction! Le Ministère public fribourgeois a bouclé mercredi l’épais dossier ouvert en été 2017 à la suite de la douzaine d’incendies qui avaient frappé la Broye vaudoise et fribourgeoise entre le 9 juillet et le 5 août. Le prévenu – un jeune homme domicilié dans la région et âgé aujourd’hui de 25 ans – a été placé en détention préventive à la suite de son arrestation, le jour du dernier acte qui lui est reproché.

Si la procédure a été si longue, c’est notamment en raison du temps pris par l’examen psychiatrique du Broyard. «Mais aussi des dix-sept demandes de prolongation de délai demandé par la défense», souligne le procureur général adjoint Raphaël Bourquin. L’auteur, qui bénéficie évidemment de la présomption d’innocence, est prévenu d’incendie intentionnel, de mauvais traitements infligés à des animaux, d’explosion, de diffamation, de dénonciation calomnieuse et d’induction de la justice en erreur.

Menaces inventées

En cours d’instruction, il a nié toute implication dans les faits qui lui sont reprochés, à l’exception de l’incendie du 5 août à Dompierre au terme duquel il avait été interpellé. Pour tenter de se faire disculper, le Broyard avait faussement dénoncé des tiers comme étant les auteurs des incendies, mais aussi soutenu de manière fallacieuse qu’il avait été victime de menaces proférées contre lui par le biais de lettres anonymes. Lettres qu’il n’avait évidemment pas pu produire.

«Je peux m’imaginer qu’il sera convoqué par le Tribunal dans le courant du premier semestre 2021.» Raphaël Bourquin, procureur général adjoint

Le délai est certes long, sans pour autant que la durée de la détention provisoire se trouve disproportionnée, précise le Ministère public. L’examen psychiatrique a révélé une diminution de responsabilité relativement importante, dont la Cour devra tenir compte au moment où elle jugera le prévenu. «Je peux m’imaginer qu’il sera convoqué par le Tribunal d’arrondissement de la Broye dans le courant du premier semestre 2021», estime Raphaël Bourquin.

S’ils le reconnaissent coupable des faits qui lui sont reprochés, les juges devront décider si sa peine doit faire l’objet d’une détention ou de mesures institutionnelles. Pour rappel, les différents sinistres ont causé la mort de treize chevaux et onze poneys de l’Institut équestre national d’Avenches (IENA) le 15 juillet, ainsi que de 36 taureaux, 19 vaches et six veaux à Payerne et à Domdidier, tous deux le 29 juillet. Il avait été interpellé le 5 août après une explosion survenue dans l’immeuble où il résidait à Dompierre. Un village où la série avait du reste démarré, lorsqu’un incendie avait éclaté dans le sous-sol d’un immeuble, nécessitant l’évacuation au petit jour de 27 personnes située dans ce bâtiment et l’immeuble adjacent.