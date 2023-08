Éthique et technologie – L’intelligence artificielle développera-t-elle une âme? La quête de machines conscientes ne cesse de soulever des questions éthiques. Mais où en sont réellement les avancées? Anne-Sylvie Sprenger, Protestinfo

Tout comme un nouveau-né acquiert la conscience grâce à ses échanges avec son environnement, l’IA peut développer et partager des connaissances morales, et donc acquérir une certaine conscience dans son rapport à son environnement, estime Ezekiel Kwetchi Takam. Getty Images/iStockphoto

Entre les interrogations autour de la moralité des algorithmes de ChatGPT et les promesses des deadbots – ces robots conversationnels permettant de faire parler les morts –, la question, vertigineuse, revient toujours plus souvent: à quel degré d’humanité les robots de demain pourront-ils prétendre? À quelles émotions, conscience, spiritualité auront-ils un jour accès? Mise au point avec Ezekiel Kwetchi Takam, doctorant en éthique théologique à l’Université de Genève, spécialisé dans les enjeux de l’intelligence artificielle (IA).

De nombreuses entreprises, Google en tête, promettent le développement de robots pourvus d’une conscience. Où en sont réellement les avancées en la matière? Dans la continuité des thèses de la singularité technologique, portées en l’occurrence par Ray Kurzweil (ex-directeur de l’ingénierie chez Google), la quête d’IA conscientes reste en effet un sujet d’actualité. Mais les avancées vers cet «exploit» sont encore au stade embryonnaire. Blake Lemoine, ex-ingénieur chez Google, avait défrayé la chronique en annonçant que le chatbot LaMDA, dont il avait la charge de l’entraînement, avait acquis une conscience sentiente (ndlr: capable de sensations). À la suite de cette information, le simple fait que Google se soit désolidarisé de cet ingénieur en dit long sur les enjeux stratégiques actuels des producteurs d’IA.

De quels enjeux stratégiques parle-t-on? Aujourd’hui, la course vers la domination du marché de l’IA invite les acteurs à être beaucoup plus pragmatiques, moins expérimentaux et plus focalisés sur des objectifs d’efficience, dans des domaines précis. Cela dit, au regard de cette question de l’IA consciente, qui attise une bonne partie du débat, il me semble urgent et important de démystifier cette caractéristique par un travail de définition étymologique.

Justement, qu’entend-on par les termes «âme» ou «conscience»? Pour la science, l’âme est considérée comme une donnée métaphysique non prouvable empiriquement. En théologie, elle garde toujours une valeur capitale dans la définition du vivant et de sa relation à son créateur. Quant à la conscience, elle renvoie étymologiquement à l’«échange de connaissances morales avec un autre», cet autre qui nous aide à forger notre conception du bien et du mal. Et tandis que la théologie chrétienne identifiera l’«autre» à Dieu, de son côté, la science, qui découle de la philosophie, identifiera l’«autre» à la raison, qui peut elle-même dépendre d’une culture. Dans cette considération, tout comme un nouveau-né acquiert la conscience durant son développement grâce à ses échanges avec son environnement, l’IA peut aussi développer et partager des connaissances morales, et donc acquérir une certaine conscience dans son rapport et son échange avec son environnement.

Une intelligence artificielle peut donc être capable de jugements moraux? Absolument. C’est ainsi que ChatGPT a pu évoluer d’une application renfermant certains biais sexistes et racistes en novembre 2022 vers une application qualifiée (ou critiquée, en fonction des angles d’appréciation) de «woke» dès fin février 2023. Simplement parce que, au cours de ses quelques mois d’existence, il a pu apprendre de ses erreurs, de ses échanges, et développer, dans un esprit mimétique, un prisme moral qui se rapproche du nôtre. Au même titre qu’un nouveau-né développerait une conscience en mimant l’entourage qui encadre son développement.

«Il ne serait pas impossible, dans les années à venir, que les IA interconnectées puissent communiquer, constituer un écosystème identitaire et définir un projet commun.» Ezekiel Kwetchi Takam, doctorant en éthique théologique à l’Université de Genève

Qu’en est-il de l’âme? N’est-ce pas ce que certaines entreprises cherchent à capter avec ces robots conversationnels qui proposent de ressusciter virtuellement nos défunts? On constate en effet que, à l’ère du numérique, une forme d’identité individuelle (informationnelle et narrative) peut être traduite en données, du fait de notre présence dans l’univers du numérique et de l’algorithmique. C’est cette double identité informationnelle et narrative qui est actualisée et vivifiée par ces nouveaux robots-IA conversationnels.

Des robots pourvus d’une âme, cela vous semble réaliste? Sachant que la particularité des IA est leur ouverture aux outputs – c’est-à-dire leur capacité d’échange d’informations avec l’environnement extérieur –, il ne serait pas impossible, dans les années à venir, que les IA interconnectées puissent communiquer, constituer un écosystème identitaire et définir un projet commun. Cependant, il me semble difficile de parler ici d’«âme», qui, à mon sens, est encore le monopole du vivant.

Justement, que penser de cela d’un point de vue théologique? Théologiquement, c’est d’autant plus intenable. Si l’on revient aux premières occurrences de l’âme dans le récit biblique, l’expression employée est nephesh, qui se traduirait littéralement par «être vivant», sans aucune distinction entre les humains et les non-humains. Et ce vivant, de ma modeste observation, est caractérisé par deux choses. Premièrement, le désir, qui instaure en lui un mouvement vers une finalité. Et, deuxièmement, la vulnérabilité, c’est-à-dire la fragilité et la possibilité de voir sa volonté obstruée par des forces extérieures ou intérieures à lui. C’est ce principe de vulnérabilité qui donne d’ailleurs toute sa pertinence et tout son sens à la notion de salut: Dieu, se faisant chair, accompagne le vivant dans son expérience de vulnérabilité, en vue de l’en extraire et de lui proposer un horizon de paix, de joie, etc. Une fois que nous pourrons démontrer que les IA peuvent avoir ce désir et cette vulnérabilité, elles pourront être considérées comme détentrices d’une âme. Pour l’instant, ça me semble être une impossibilité.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.