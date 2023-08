Nouvelles technologies – L’intelligence artificielle s’empare des voix humaines L’IA permet de faire chanter n’importe quoi à n’importe qui. Exemples de détournements en vogue sur les réseaux sociaux détaillés par un avocat genevois. Namya Bourban

Imaginez un instant pouvoir voler la voix de quelqu’un autre. En 2023, c’est une réalité. Des présidents interprètent des mélodies de dessins animés, des chanteurs ou personnalités historiques décédés posent leur voix sur des morceaux actuels. Rocambolesque mais bel et bien réel. Derrière ce tour de passe-passe, l’intelligence artificielle, qui semble avoir franchi l’un des derniers caps de son perfectionnement avec la maîtrise de la voix, rendant encore plus floue la frontière entre l’humain et la machine.

Désormais, ces contenus générés par l’IA n’ont plus rien à voir avec des sonorités robotiques dénuées de vie. L’intonation, le timbre, l’accent: tout y est. Il suffit de maîtriser un tant soit peu l’informatique pour faire dire n’importe quoi à n’importe qui. Actuellement, la Toile s’emballe avec des célébrités chantant artificiellement des morceaux à l’opposé de leur univers.

Alain Berset veut être un homme comme nous

«Un singe comme moi pourrait parfois être bien plus humain que vous.» Ces paroles égayent le dessin animé culte de Disney «Le Livre de la jungle». L’orang-outan qui les chante souhaite devenir humain. Le rapport avec Alain Berset? Le président de la Confédération a remplacé le grand singe pour scander ce morceau sur YouTube. Artificiellement du moins.

Les personnalités politiques s’avèrent du pain bénit pour réaliser ce type de contenu généré par l’intelligence artificielle. Les discours sont en effet des données dites propres, car dépourvues de bruitages en fond. La qualité de l’enregistrement de la voix se révèle optimale. Il faut ensuite «éduquer l’IA» pour créer un modèle.

Même si les sonorités jazzy de la chanson du «Livre de la jungle» devraient plaire à Alain Berset, à quel point pouvons-nous nous approprier sa voix? «La réponse à cette question repose sur l’usage que l’on en fait, note Me Romain Riether, avocat membre du réseau Code+ spécialisé dans les nouvelles technologies. Publier cette vidéo humoristique relève du droit à la parodie, qui est licite, mais il existe des zones grises. Avec ces IA, on pourrait imaginer des atteintes à l’honneur bien plus dommageables, de l’ordre de la diffamation ou encore de la circulation de fausses idées.»

Ressusciter les morts

Johnny Hallyday a quant à lui véritablement fait le buzz sur les réseaux sociaux ce week-end en chantant des génériques de vieux dessins animés comme «Pokémon» ou encore «Inspecteur gadget». Cette «performance» est fausse mais particulièrement réaliste. D’autant plus que notre esprit critique n’est pas encore suffisamment formé pour traiter les contenus générés par l’IA. Notre premier réflexe: y croire, même si la personne ne fait plus partie de ce monde.

«Avec les morts, la question des droits se pose pour les héritiers ou les détenteurs des droits, ce qui nous ramène l’interrogation de savoir si une voix pourra un jour légalement être reconnue comme une œuvre protégée», souligne Me Riether.

Autre exemple d’outre-tombe: Adolf Hitler chante le titre des Coldplay «Viva la vida»! Les paroles scandées par le Führer sont ainsi directement mises en parallèle avec son parcours: «J’avais l’habitude de dominer le monde. Les mers se levaient quand je donnais la parole.» Le contraste est plutôt glaçant. «Ce détournement s’inscrit dans l’ordre du mauvais goût. Coldplay pourrait en effet ne pas apprécier la comparaison. Cela pourrait même se rapprocher d’une atteinte à l’honneur au sens du droit pénal», relève Me Riether.

Angèle, mi-bluffée mi-inquiète

La chanteuse belge Angèle a pour sa part pris position sur l’avancée de l’IA. «Je ne sais pas quoi penser de l’intelligence artificielle, je trouve que c’est une dinguerie, mais en même temps, j’ai peur pour mon métier», écrit-elle sur TikTok.

«Une éventuelle évolution du droit visant à protéger les artistes n’est pas à exclure et des questions de l’ordre de la concurrence déloyale se posent. On peut aussi penser à l’usurpation d’identité, qui sera dès le 1er septembre poursuivie pénalement en Suisse, précise Me Rieder. Il y a néanmoins fort à parier que les artistes qui perdureront seront ceux qui possèdent une voix hors du commun, et on pourrait imaginer que plutôt que de subir la concurrence de l’IA, ils décident alors de céder ou louer les droits sur cette dernière.»

