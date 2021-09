Football – L’Inter cale à Donetsk, l’Ajax enchaîne Les Milanais n’ont pu faire mieux que 0-0 en Ukraine pour la deuxième journée de Ligue des champions. L’Ajax a battu Besiktas 2-0.

Lautaro Martinez et les Milanais n’ont pas trouvé de solution conte le Shakhtar Donetsk. AFP

L’Inter Milan et le Shakhtar Donetsk se sont neutralisés 0-0 mardi à Kiev lors de la 2e journée de la phase de poules (groupe D) de la Ligue des champions, confirmant leur difficulté à lancer leur campagne européenne. Dans le groupe C, l’Ajax a battu Besiktas Istanbul 2-0.

Comme lors des deux rencontres les ayant opposés au premier tour de la C1 l’an dernier, Ukrainiens et Italiens se sont séparés sur un 0-0 qui les laisse aux deux dernières places du groupe D, avant le match entre le Real Madrid et le Sheriff Tiraspol mardi soir.

Bien installés dans la rencontre, les hommes de Roberto De Zerbi ont rapidement dû changer une partie de leurs plans après la grave blessure au genou de Lassina Traoré lors d’un choc avec Dumfries (9e).

Les deux équipes se sont rendu coup pour coup, Nicolo Barella trouvant la barre pour l’Inter (15e), avant qu’Edin Dzeko ne rate l’immanquable sur corner (34e), puis que Correa et De Vrij ne butent sur Pyatov en toute fin de partie (87e).

De l’autre côté du terrain, Solomon a vu sa frappe repoussée par le poteau (4e), puis Milan Skriniar a sauvé les Milanais d’un tacle parfait, empêchant Pedrinho de marquer à l’issue d’un modèle de contre-attaque (49e).

Avec un point chacune, les deux formations tenteront de décrocher leur première victoire lors de la prochaine journée: l’Inter recevra le modeste Sheriff Tiraspol tandis que le Shakhtar défiera le Real Madrid à Kiev.

l’Ajax devant

De son côté, l’Ajax Amsterdam, déjà vainqueur de sa première rencontre dans le groupe C contre le Sporting (5-1), a enchaîné avec un deuxième succès.

Les Néerlandais se sont imposés 2-0 contre Besiktas Istanbul. Les buts des rouge et blanc ont été inscrits par Berghuis, à la 17e minute et par Haller, à la 43e. Cette victoire les place en leaders avant la rencontre entre Dortmund et le Sporting mardi soir.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.