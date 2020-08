Football – L’Inter et ManU filent en demi-finales Les Milanais et les Mancuniens ont éliminé respectivement Leverkusen (2-1) et Copenhague (1-0 après prolongation), lundi, en quarts de finale de la Ligue Europa.

Romelu Lukaku a marqué au cours d’une rencontre d’Europa League pour la neuvième fois de suite, lundi soir. Un record. AFP

L'Inter Milan est solide! Bousculé par Leverkusen, le vice-champion d'Italie a su conserver une avance acquise en début de match pour se qualifier (2-1) pour les demi-finales de la Ligue Europa, lundi soir.

Dans un match unique à Düsseldorf à huis clos, pour cause de coronavirus, l'Inter a fait parler sa puissance et son expérience. Les Italiens ont rapidement creusé l'écart grâce à Nicolo Barella (1-0, 15e), puis par le colosse belge Romelu Lukaku (2-0, 21e), dont la présence physique dans la surface adverse a de nouveau été impressionnante.

Mais Leverkusen a réussi immédiatement à recoller grâce à son jeune prodige de 20 ans Kai Havertz (2-1, 24e), et le vice-champion de Serie A a vécu jusqu'à la fin du match sous la menace d'une égalisation. Sans la VAR, l'Inter aurait toutefois pu se mettre à l'abri, car l'arbitre espagnol Carlos del Cerro Grande a sifflé deux penalties en sa faveur. Mais le directeur de jeu a annulé les deux sanctions après être allé vérifier les images vidéo, permettant aux Allemands de rester dans le match.

Le gardien finlandais de Leverkusen Lukas Hradecky a également fait des miracles pour éviter le naufrage en première période. Les hommes du coach Antonio Conte affronteront en demi-finales dimanche le vainqueur du match entre les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk et le FC Bâle (mardi 21h00).

United a dû patienter

De son côté, Manchester United a eu besoin de la prolongation pour venir à bout d'un FC Copenhague accrocheur mais limité offensivement, à Cologne (1-0). Un penalty de Bruno Fernandes a offert aux Red Devils le droit d'affronter Wolverhampton ou Séville en demi-finales, dimanche.

Parfois laborieux, voire brouillon, dans son animation offensive, Manchester a été privé par la VAR d'un penalty à la 21e pour un hors-jeu de Harry Maguire et d'un but dans le temps additionnel du premier acte, Mason Greenwood ayant anticipé un tout petit peu trop la déviation de la tête de Rashford, qui a sinon raté tout ce qu'il a tenté.

Les poteaux s'en sont mêlés, le gauche pour repousser une frappe de Greenwood (57e) et le droit pour contrarier Bruno Fernandes (62e). Mais que dire de la prestation de l'ancien gardien guingampais Kalle Johnsson qui a réalisé 13 arrêts, le plus haut total pour un gardien dans un match de C3 depuis 2009. Il a notamment brillé sur deux tirs de Martial, un de 22 mètres, repoussé de la main opposée alors que le ballon se dirigeait vers la lucarne (84e), l'autre du pied sur une tentative de près à ras de terre (93e).

Mais quelques secondes plus tard, ce même Martial a été poussé dans le dos par Andreas Bjelland et Clément Turpin a désigné le point de penalty, le 21e pour les Red Devils, un record cette saison dans le top 5 européen. Bruno Fernandes en a profité pour inscrire son 7e penalty depuis son arrivée à Manchester sur 7 tentés et donner enfin l'avantage aux siens (1-0, 95e).

AFP