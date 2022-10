Football – L’Inter Milan passe la rampe et élimine le Barça Les Intéristes se sont qualifiés pour les 8es de C1 en battant le Viktoria Plzen (4-0) et ont ainsi éliminé le FC Barcelone avant même qu’il joue à Munich. Robin Carrel

Dans la vie, quand on a besoin des autres pour obtenir ce qu’on a été incapables de s’octroyer soi-même, il y a de fortes chances qu’on soit déçu à l’arrivée. Le football ne fait surtout pas exception, et le FC Barcelone en a fait l’amère expérience mercredi soir, dans le groupe C de la Champions League. Les Catalans devaient être dans le bus en direction du Camp Nou, quand ils ont appris sur leur smartphone qu’ils n’avaient plus la moindre chance de rejoindre les 8es de finale avant même de mettre le pied sur leur pelouse, pour y affronter le Bayern Munich.

Dzeko toujours là

Les Barcelonais devaient compter sur un faux pas de l’Inter Milan à domicile contre le Viktoria Plzen pour espérer encore continuer, et le doute a duré le temps que les Intéristes règlent enfin la mire, contre le large leader du championnat tchèque pourtant si limité sur le plan continental. Edin Dzeko et Lautaro Martinez ont longtemps échoué face à l’excellent gardien Jindrich Stanek, et le Barça a rêvé pendant une grosse demi-heure.

Mais à la 35e minute Henrikh Mkhitaryan était à la retombée d’un centre venu de la gauche et du pied d’Alessandro Bastoni. L’Arménien a placé sa tête au bon endroit et envoyé les siens en 8es, aux côtés de Bavarois qualifiés avant de jouer. Pas vraiment en veine en Serie A (7e à 8 points de Naples), la machine Inter était enfin lancée. Dzeko (42e et 66e) a fini le travail en bon chasseur de buts qu’il reste malgré le poids de ses 36 ans et Romelu Lukaku a signé son retour (87e).

L’invincibilité du Club Bruges, la plus longue cette saison en Champions League, aura duré finalement 392 minutes. Les champions de Belgique, dernière équipe à ne pas avoir encaissé de but en 2022-2023, ont fini par céder une première fois mercredi soir à domicile contre le FC Porto (0-4), dans le groupe B. C’est l’Iranien Mehdi Taremi qui a brisé la glace à la 33e.

Pas de quoi troubler les Brugeois, qui étaient de toute façon qualifiés avant même le début de cette rencontre. Les Portugais, eux, ont fait un grand pas vers les 8es, grâce notamment à deux penalties manqués de suite par Hans Vanaken et Noa Lang à la 50e. Evanilson (57e), Stephen Eustaquio (60e) et encore Taremi (70e) ont fini le travail en beauté.



