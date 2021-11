Football – L’Inter qualifié à 99%, un record pour l’Ajax Les Interistes ont fini par venir à bout du Shakhtar Donetsk (2-0), grâce à l’increvable Edin Dzeko. Sébastien Haller a quant à lui fait gagner l’Ajax contre le Besiktas (1-2). Sport-Center

Tous les Lombards félicitent leur héros. AFP

Puisque leurs attaquants n’arrivaient pas à tromper le gardien Anatoliy Trubin et que, quand ils ont réussi à le faire, l’arbitre leur a refusé l’ouverture du score, les Transalpins ont commencé à essayer de trouver d’autres subterfuges pour ouvrir enfin le score. À plusieurs reprises, Lautaro Martinez et consorts ont tenté d’obtenir le penalty qui aurait pu les soulager. Sans succès là non plus.

C’est finalement du pied de l’infatigable Edin Dzeko que la solution est venue, peu après l’heure de jeu. L’attaquant bosnien de 35 ans avait manqué plusieurs occasions avec son pied gauche en 1re période. Du coup, quand le ballon est venu vers lui, en retrait sur la ligne des 16 mètres, à la 61e, il a assuré le coup d’un violent plat du pied droit. Il a entériné la victoire des siens à la 66e de la tête, sur un centre parfait d’Ivan Perisic.

Les hommes de Simone Inzaghi ont pu jubiler au coup de sifflet final, même s’il leur faudra attendre la fin de soirée et l’autre partie de cette poule D entre Tiraspol et le Real Madrid pour pouvoir mathématiquement être sûrs de passer l’hiver au chaud pour la première fois depuis si longtemps… L’actuel coleader de la Serie A n’avait plus franchi le cap de la phase de groupes depuis pile dix ans!

Haller fait le show

À Istanbul, l’Ajax Amsterdam, déjà assuré de terminer à la première place de la poule C, est allé arracher la victoire contre le Besiktas (1-2), le tout avec un effectif largement remanié – 6 changements au coup d’envoi par rapport à la formation qui avait battu Dortmund lors de la dernière journée. La machine à buts Sébastien Haller a tout de même dû faire son entrée en 2e période pour remettre les siens dans le match, puis leur permettre ensuite de passer l’épaule.

Le Français a aussi profité de la soirée pour marquer l’histoire de la C1, en devenant le 1er joueur à marquer à 9 reprises lors de ses 5 premiers matches dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. L’ancien joueur de West Ham double ainsi dans les tabelles le phénomène Erling Haaland, qu’on pensait imbattable il y a encore quelques jours.

