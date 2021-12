Lutte contre le Covid-19 - L’interdiction d’accès aux non-vaccinés pourrait se généraliser

Lukas Engelberger réagit après la décision du Conseil fédéral de vendredi. Et il se prononce également au sujet de la vaccination obligatoire.

Le président de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé Lukas Engelberger n’exclut pas l’introduction généralisée d’un accès prévu uniquement pour les personnes vaccinées ou guéries contre le Covid-19. Le Conseil fédéral a, selon lui, ouvert la porte.

Vendredi, le gouvernement a donné la possibilité aux établissements publics et aux organisateurs d’événements en intérieur ou en extérieur d’introduire la règle des 2G (pour Geimpfe et Genesene en allemand) et d’interdire l’accès aux personnes seulement testées, remarque Lukas Engelberger dans un entretien diffusé dimanche par le SonntagsBlick.