Crue des lacs du pied du Jura – L’interdiction de navigation sur les lacs se prolonge La navigation reste interdite sur les lacs de Morat et Neuchâtel jusqu’au lundi 26 juillet. La baignade est déconseillée. Sébastien Galliker

Même si le lac de Neuchâtel a baissé de quelques centimètres, le stade d’athlétisme d’Yverdon restait submergé par ses eaux, jeudi. JEAN-PAUL GUINNARD

Vu les quantités d’eau amassées, la décrue des trois lacs du pied du Jura était annoncée comme très lente. Cela se confirme dans les faits, si bien que les trois Cantons de Vaud, Neuchâtel et Fribourg ont décidé de prolonger l’interdiction de navigation sur les lacs de Neuchâtel, de Morat, sur la rivière de la Thiele et sur le canal de la Broye. L’annonce concerne notamment les «bateaux, kitesurfs, planches à voile, canoës, etc.», précise le communiqué.

«Les passerelles et chemins inondés ou les obstacles submergés constituent un réel danger.» Jean-Christophe Sauterel, chef communication de l’état-major cantonal de conduite

Sur le coup des 14 h, les lacs de Neuchâtel et Morat étaient mesurés à la hauteur de 430,65 mètres, soit 7 cm de moins que le maximum atteint lundi. Le lac de Neuchâtel reste ainsi encore en niveau d’alerte 4 (sur 5), se situant encore 15 cm au-dessus de sa limite de crue. La bonne nouvelle vient toutefois du lac voisin de Bienne, où la courbe de décrue est plus marquée. La cote du plan d’eau s’affiche à 430,51, soit près de 20 cm de moins que 48 heures plus tôt.