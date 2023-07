Géant incendie à Vétroz (VS) – L’interdiction de récolter fruits et légumes est levée Les analyses effectuées sur les cultures après le feu qui a embrasé une halle industrielle valaisanne, jeudi dernier, se situent dans la norme.

Les concentrations de métaux lourds dans les fruits sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires. KEYSTONE/Olivier Maire

L’incendie qui a détruit une halle industrielle à Vétroz (VS) est totalement éteint. Les analyses effectuées sur les fruits dans la zone concernée se situent dans la norme. L’interdiction de la récolte des fruits, des légumes ainsi que des grandes cultures est par conséquent levée, a annoncé le canton du Valais lundi.

L’interdiction de pâture et la récolte des fourrages est en revanche maintenue, par principe de précaution et en attendant la suite de travail de nettoyage des débris dans les surfaces concernées.

L’incendie s’est déclaré jeudi dernier en fin d’après-midi. Il n’a été maîtrisé que vendredi matin, après l’engagement de plus de 140 pompiers. Le sinistre n’a pas fait de blessé. Il a finalement été éteint, selon la Chancellerie valaisanne lundi.

Les analyses du Service de la consommation et des affaires vétérinaires ont montré que les concentrations de métaux lourds dans les fruits sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires. Les exploitants et les personnes qui les mettent sur le marché sont renvoyées à leur obligation légale et habituelle d’autocontrôle.

ATS

