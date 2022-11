Grand Conseil – L’interdiction vaudoise de la mendicité fait son chemin La dépénalisation voulue par le Vert Raphaël Mahaim est rejetée par une majorité réunissant le PLR, l’UDC et les Vert’libéraux. Jérôme Cachin

Lausanne, octobre 2018. Florian Cella/VQH

C’est désormais plus clair: une majorité des députés souhaite que la mendicité soit réprimée sur le sol vaudois. Le PLR, l’UDC et les Vert’libéraux ont uni leurs voix pour dire oui au postulat de la PLR Florence Bettschart-Narbel et non à celui du Vert Raphaël Mahaim. Cette majorité colle ainsi à la stratégie du Conseil d’État. Celui-ci prépare une révision de la loi pénale vaudoise pour y graver une interdiction de mendier. Mais selon les limites formulées par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), dans un arrêt de janvier 2021.