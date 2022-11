Portrait de Matthieu Jaccard – L’interprète des murs préfère dessiner l’histoire des vides L’architecte, conférencier et médiateur omniprésent a décroché le Prix cantonal de la culture du bâti. Erwan Le Bec

Matthieu Jaccard, architecte indépendant, est lauréat de la Fondation vaudoise pour la culture. CELLA FLORIAN

Matthieu Jaccard voit des liens et des clins d’œil que tout le monde ne repère pas dans la vie de tous les jours et dans un état normal. Il s’amuse des références et des hasards qui, pour lui, n’en sont pas toujours. Sous les ors de l’aula du Palais de Rumine et ses couleurs criardes qui célèbrent l’ordre établi, il sourit de sa propre parka usée, portant les couleurs jaunes, rouges et vertes du Rojava, la partie syrienne du Kurdistan divisé lors du Traité de Lausanne en 1923. «Or, c’est ici, au Palais de Rumine, que l’accord a été signé, souligne-t-il. Voyez, l’architecture mène à tout quand on en parle.»