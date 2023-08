L’accession des trois clubs de football vaudois à la Super League est un exploit sportif à saluer. Le goût du spectacle, l’émotion collective et le soutien à un maillot font partie de la vie en société. Ils témoignent de nos liens communautaires.

Toutefois, une minorité profite de l’affluence aux matches pour commettre des violences contre les biens, voire les personnes. Si les hooligans sont sans conteste responsables, la gestion de la sécurité repose sur trois piliers. Le club hôte est en premier responsable de la sécurité privée dans le stade et ses abords immédiats. Dans l’espace public, c’est la tâche de la police communale et de la police cantonale vu les effectifs importants qui doivent être engagés, week-end après week-end.

«Les clubs suisses peinent à reconnaître le problème et manquent de courage.»

Plus largement, les règles applicables aux supporters violents relèvent des lois fédérales, de concordats intercantonaux et de tentatives multiples d’impliquer l’ensemble des clubs d’élite de football dans des pratiques communes. Or certains clubs ne prennent pas leurs responsabilités et repoussent l’adoption de mesures à même de réguler leurs supporters violents.

Depuis les années nonante, le football anglais a pour sa part su gérer les comportements brutaux dans et autour de ses stades, avec des règles uniformes. Les clubs suisses, à l’inverse, peinent à reconnaître le problème et manquent de courage vis-à-vis de la frange frénétique de leurs supporters, particulièrement lorsqu’ils se déplacent à l’extérieur. Un exemple emblématique en est le refus du billet nominatif.

En Grande-Bretagne, pénétrer sur le terrain, entonner des chants racistes ou lancer un objet sur la pelouse exclut des stades. Sans parler des fumigènes, fusées et autres pétards. En Suisse, l’impunité ressentie empêche un suivi réel des supporters qui posent des problèmes. Pourtant, les solutions techniques et pratiques existent.

Le canton de Vaud compte par exemple des entreprises leaders dans le domaine de la billetterie sécurisée, comme Secutix ou SICPA, qui offrent des solutions pratiques et rapides. Toujours plus de villes, comme Lausanne, demandent la mise en place, parmi d’autres mesures d’un outil qui permette d’identifier les fauteurs de troubles afin de véritablement les sanctionner.

Mesures claires

À Nice, la venue des supporters bâlois a été interdite en raison de leurs débordements passés. À Genève, un policier a été blessé. À Lausanne, les cortèges bloquent la circulation et restreignent l’accès au centre-ville commercial. Les transports publics doivent interrompre des lignes. Sans parler de l’état dans lequel sont laissés les wagons CFF pourtant mis à disposition.

La saison 2023-2024 doit amener à une prise de conscience car ce n’est pas aux contribuables de payer ce type de désagréments et de surcoûts sécuritaires. Des mesures claires et lisibles, dans toute la Suisse, doivent être décidées par les clubs. À défaut de mesures associatives volontaires, une règle fédérale sera nécessaire pour imposer légalement aux clubs la gestion de leurs supporters violents.

