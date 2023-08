Dans son récit paru en 1726, Barthélémy Barnaud, témoin oculaire de l’exécution de Davel, relève que Davel «ne vouloit pas mourir en Héros mais en Chrétien; il trouvoit mauvais que l’on appelât Grandeur d’Ame & Magnanimité ce qu’il regardoit comme un effet de la Grace de Dieu. «Je ne suis pas Payen (disoit-il), pour me parler d’Héroïsme.»

Juste Olivier fut le premier à qualifier Davel de héros, en 1837, dans son ouvrage «Le canton de Vaud». À son insu, Davel est depuis le héros exclusif des Vaudois. À ce jour, il ne paraît pas avoir de concurrent ou de substitut déclaré. Comment comprendre qu’un canton protestant réfractaire a priori à tout intermédiaire entre l’individu et Dieu ait pu exhausser une telle figure au point que les deux Églises fracturées en 1845 ont célébré sa gloire dans une liturgie commune en 1923?

«À l’évidence, les seuls critères de notoriété et de notabilité ne suffisent pas à forger un héros.»

À l’évidence, les seuls critères de notoriété et de notabilité ne suffisent pas à forger un héros. Les étapes de l’héroïsation en font surgir d’autres. La dénonciation de la tutelle bernoise, le 31 mars 1723, est un événement indissociable de l’histoire vaudoise. Depuis, son auteur en récapitule toutes les phases. Davel qu’on fit passer pour fou a impressionné ses contemporains par sa vocation sacrificielle et son courage. Il a dit vrai. L’avoyer bernois Steiger a reconnu en partie ses griefs. Son souvenir brava la censure.

Si Davel a sa vérité historique, l’imagination permet de combler les vides et les arcanes documentaires comme la rencontre avec la Belle Inconnue. Quand les circonstances politiques l’exigèrent, les autorités turent, entre 1798 et 1830, son nom, trop clivant, au profit d’autres identités pour préserver le lien confédéral.

À la tête du canton, les libéraux et les radicaux instrumentalisèrent Davel pour défendre leur conception de la société. À la suite de Charles Gleyre qui lui donna un visage en 1850, Davel fut investi de nouvelles valeurs: il inspire, enseigne, questionne et exige expiation. Le château cantonal et Vidy accueillirent des monuments. Dès 1862, Davel fut assimilé à un soldat chrétien pour ses convictions religieuses qui constituent une des clefs de sa compréhension, déjà dès Olivier. Son nom fut sanctifié.

Archétype du Vaudois

À l’apothéose de son culte en 1923, Davel est devenu l’archétype du Vaudois. Il transcende et fédère les partis politiques pour des raisons différentes. En temps de crise, on invoque le résistant plutôt que le rebelle. Dans les faits, le héros se caractérise par son adaptabilité et sa malléabilité aux circonstances. Il n’est pas monolithique, le temps se charge de le façonner, sans pouvoir le démasquer sur ses parts insondables et contradictoires.

Trois facteurs expliquent la stature et la pérennité de Davel: atypique, énigmatique et hermétique. Ils ont permis son émergence. Son dossier n’est pas clos tant qu’il résonnera dans le cœur des Vaudois.

Gilbert Coutaz Directeur honoraire des Archives cantonales vaudoises

