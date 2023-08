Lorsque, il y a près de 600 ans, Henri IV décide de construire le phare de Cordouan en catégorie «maison royale» (68 m de haut, escalier à la Chambord de 28 mètres, marbres, chapelle, appartements…), il savait pertinemment que son utilité pratique ne justifiait absolument pas cet énorme investissement.

En érigeant ce monument à l’entrée de l’estuaire de la Gironde, il voulait simplement donner un message aux Anglais, toujours en quête de domination de la riche Aquitaine. Montrer sa puissance pour se positionner sur l’échiquier politique de l’époque.

«Ni lubie, ni caprice, ni folie dans cette démarche mais bien une approche stratégique ancrée sur un marketing bien pensé.»

Aujourd’hui les dirigeants de l’Arabie saoudite savent que CR7 (Cristiano Ronaldo), Neymar & Co ne leur seront que peu utiles en termes de résultats sportifs. L’âge pour l’un, la dissipation pour l’autre ainsi que l’absence de challenges dans un championnat de 2e catégorie ne présagent rien de flamboyant. Alors pourquoi dépenser des sommes folles si ce n’est, comme Henri IV à l’époque, pour démontrer que nos moyens sont tels que, la où on veut se positionner, on est incontournable.

Ni lubie, ni caprice, ni folie dans cette démarche mais bien une approche stratégique ancrée sur un marketing bien pensé. Car le petit Abdallah, ce gamin qui horripilait Tintin et martyrisait le capitaine Haddock, a grandi. Il est parti étudier à la London Business School ou à Harvard. Il a compris que ses moyens financiers étaient de nature à lui ouvrir des horizons autrement plus excitants qu’une consommation effrénée de produits de luxe. Il a aussi pris conscience du fait que les jours de l’énergie fossile sont comptés. Et il a réalisé que, appuyé sur les meilleurs experts, il pouvait non seulement recentrer l’économie du pays mais également devenir un acteur-clé de l’économie politique mondiale.

Le programme Vision Arabie, 2030, lancé il y a sept ans, est le vecteur de ce projet de repositionnement.

Pour réussir il faut en avoir les moyens mais aussi et surtout communiquer efficacement. De nos jours, quoi de plus efficace pour booster la notoriété qu’une forte présence dans le monde sportif et événementiel?

Les «followers» courtisés

Plus que des joueurs ce sont leurs followers (Ronaldo à lui seul en aurait plus de 200 millions) ainsi qu’une avalanche d’articles de presse/TV au niveau mondial que les dirigeants arabes ont achetés. Une formidable plateforme publicitaire certainement bien moins chère et terriblement plus efficace qu’une campagne publicitaire classique.

À ceux qui pensent que les followers des joueurs de foot sont essentiellement des jeunes peu intéressants du point de vue financier ou économique, il faut rappeler que le projet Vision Arabie, d’une ampleur sans doute inégalée dans l’histoire, vise le long terme. Et aussi que l’argent dépensé pour le soft (CR 7 & Co) n’est qu’une infime partie du budget de l’opération fixé à… 7000 milliards de dollars, soit 90 fois le PIB annuel de la Suisse.

Jacques Brochon Management consultant retraité

